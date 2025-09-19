Ranger được bổ sung phiên bản Super Duty mạnh hơn Raptor

Xe bán tải hạng nặng hiếm khi đi theo phong cách tinh tế, và Ford Ranger Super Duty mới hoàn toàn thể hiện rõ điều đó với sự kết hợp giữa sức mạnh, tính thực dụng và nhiều phụ kiện phục vụ những người cần nhiều hơn một chiếc xe đi làm hằng ngày.

Thành viên mới nhất của gia đình Ranger đã được công bố chi tiết cho thị trường Australia, bao gồm giá bán và thông số kỹ thuật.

Được định vị trên cả bản Raptor về giá, Super Duty là phiên bản mạnh nhất trong dải bán tải cỡ trung của Ford, nhưng không phải thị trường nào cũng được phân phối (Ảnh: Ford).

Mẫu Ford Ranger Super Duty 2026 đã ra mắt vào tháng 4, nhưng giờ đây toàn bộ thông số mới được công bố, trước khi những chiếc xe đầu tiên đến tay khách hàng vào cuối năm 2026. Phiên bản này có sự khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt và nắp ca-pô thiết kế riêng, cản trước off-road, ống thở (snorkel) và bộ lốp địa hình 33 inch cỡ lớn.

Dưới nắp ca-pô là động cơ V6 turbodiesel 3.0L đã được tinh chỉnh, sản sinh công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 600Nm. Công suất này thấp hơn 40 mã lực so với Ranger Platinum, để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn. Hộp số tự động 10 cấp truyền sức mạnh đến cả 4 bánh thông qua hệ dẫn động 4WD toàn thời gian, kèm khóa vi sai trước và sau tiêu chuẩn.

Khung gầm gia cường giúp Ranger Super Duty có sức kéo tối đa 4.500kg - ngang bằng Ford F-150. Tải trọng cũng được nâng lên mức 1.982kg. Xe hiện có ba cấu hình: Single Cab, Super Cab và Double Cab, với nhiều tùy chọn thùng hàng, chiều dài chung là 5.470mm.

Sức kéo tối đa của Ranger Super Duty lên tới 4.500kg, cao hơn 1.000kg so với bản Ranger tiêu chuẩn và tăng 2.000kg so với bản Raptor (Ảnh: Ford).

Ford Australia nhấn mạnh rằng Ranger Super Duty không phải là giải pháp đáp ứng được mọi nhu cầu. Xe được bán với ba gói phụ kiện chuyên biệt cùng danh sách tùy chọn độc lập. Tất cả các gói đều có thùng thép chịu lực, bình nước 25 lít gắn bên hông, hộp đồ khóa và thảm sàn cho mọi điều kiện thời tiết.

Gói Work bổ sung hệ thống gắn thiết bị chuyên dụng, giá đỡ bảng điều khiển - trang bị hữu dụng khi chủ xe làm việc trên công trường, cùng với chỉ báo đai ốc màu vàng trên bánh xe.

Gói Farm bổ sung thanh cản trước ARB Summit Bull Bar để tăng độ bảo vệ và vẻ ngoài hầm hố cho xe.

Gói Adventure kết hợp thanh bull bar với tời Warn công suất lớn và bậc lên xuống ARB Rock Sliders cho các hành trình off-road.

Mác "Super Duty" lâu nay chỉ dành cho các xe bán tải cỡ lớn của Ford, như F-250, F-350, và F-450, và đi cùng động cơ V8, giờ đây đã xuất hiện trên mẫu Ranger (Ảnh: Ford).

Người dùng cũng có thể tuỳ ý lựa chọn các phụ kiện rời theo nhu cầu cá nhân và tạo cá tính riêng cho xe, như giá thang sau, ốp cửa, tem trang trí, ốp bậc cửa, camera hành trình, hệ thống pin đôi kèm bộ sạc…

Vào cuối năm 2026 sẽ có thêm phiên bản XLT với mâm hợp kim, một số nâng cấp tiện nghi phục vụ việc di chuyển đường dài và các chi tiết cao cấp hơn.

Tại Australia, Ranger Super Duty 2026 có giá khởi điểm 82.990 AUD (gần 1,5 tỷ đồng) cho bản Single Cab, và 89.990 AUD (1,6 tỷ đồng) cho bản Double Cab, chưa tính chi phí lăn bánh.

Các gói phụ kiện có giá khá cao. Gói Work giá 10.479 AUD (183 triệu đồng), gói Farm giá 14.629 AUD (255 triệu đồng), và gói Adventure giá 20.161 AUD (351 triệu đồng).

Như vậy, nếu cộng thêm gói phụ kiện, giá xe Ranger Super Duty khá cao. Cụ thể, một chiếc Single Cab Super Duty với gói tuỳ chọn sẽ có giá 97.680 AUD (1,7 tỷ đồng), đắt hơn cả Ranger Raptor. Nếu chọn bản Double Cab với gói Adventure và thêm phụ kiện, giá có thể lên đến 133.000 AUD (2,32 tỷ đồng).

Phiên bản Ranger Super Duty do nhóm Phát triển sản phẩm IMG Australia của Ford phụ trách, với sự phối hợp chặt chẽ với nhóm khách hàng là các công ty vận tải để thiết kế, chế tạo theo nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp (Ảnh: Ford).

Những chiếc Ranger Super Duty đầu tiên sẽ đến tay khách hàng tại Australia vào cuối năm 2026. Ford hiện không có kế hoạch bán phiên bản này tại Bắc Mỹ hoặc châu Âu, còn thị trường châu Á thì chưa rõ.

Hồi tháng 4, Ford cho biết, đối tượng khách hàng mục tiêu của Ranger Super Duty là rất nhiều ngành nghề, từ các đơn vị điều hành dịch vụ khẩn cấp, nông trại, lâm nghiệp, khai khoáng, cho tới các kỹ sư công trình hạ tầng..., những người cần một chiếc xe bán tải dã chiến, bền bỉ và khỏe. Xe sẽ được sản xuất tại Thái Lan.