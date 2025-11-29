Mẫu xe Toyota có thiết kế hầu như không đổi trong hơn 20 năm vẫn bán tốt

Toyota Probox là một “hiện tượng lạ” trên đường phố Nhật - một chiếc wagon thực dụng, thiết kế vuông vức, đã tồn tại hơn một thập kỷ với rất ít thay đổi mà gần như chẳng ai phàn nàn. Mẫu xe này vẫn thu hút nhiều khách hàng mới, dường như đứng ngoài lề mọi xu hướng thị trường hay dòng chảy thời gian.

Toyota vừa công bố một số nâng cấp cho model 2026, chủ yếu nhằm đáp ứng quy định an toàn mới của Nhật Bản, đồng thời kéo dài vòng đời của một mẫu xe dường như “không bao giờ lỗi thời”.

Mẫu Probox đã được bổ sung hệ thống an toàn ADAS mới (Ảnh: Toyota).

Mẫu Probox thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2002, còn thế hệ hiện tại trình làng năm 2014, nhưng trông chẳng khác gì một bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) hơn là một thế hệ hoàn toàn mới.

Từ đó đến nay, mẫu wagon này chỉ có vài thay đổi nhỏ. Chiếc xe dài 4.245mm vẫn giữ nguyên thiết kế nội ngoại thất cũ, và điều đó cũng không thay đổi trong lần nâng cấp này.

Nâng cấp lớn nhất là gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense cải tiến nhằm đáp ứng các quy định mới. Gói này gồm hệ thống phanh an toàn chủ động hoạt động tốt hơn tại giao lộ, hệ thống hỗ trợ lái chủ động giúp đánh lái và giảm tốc mượt hơn. Tính năng hỗ trợ phanh khi đỗ xe cũng được bổ sung, giúp chiếc wagon xoay xở dễ hơn trong đô thị chật hẹp.

Trang bị nội thất được giữ ở mức tối thiểu (Ảnh: Toyota).

Bên trong, Toyota vẫn giữ tinh thần “đủ dùng” cho Probox, với cụm đồng hồ analog được thêm màn hình đa thông tin 4,2 inch, kết hợp với vô-lăng Corolla mới có tích hợp nút bấm.

Trên khu vực táp-lô vẫn không có màn hình giải trí; thay vào đó là một tấm ốp nhựa lớn, nhấn mạnh triết lý đứng ngoài trào lưu biến xe hơi thành thiết bị công nghệ trên 4 bánh.

Trang bị tùy chọn bao gồm: gương chiếu hậu chống chói tích hợp màn hình nhỏ tích hợp, và bọc ghế dễ lau chùi, phục vụ nhu cầu của những khách hàng ưu tiên tính thực dụng hơn là sự thoải mái.

Hàng ghế sau là loại băng liền (Ảnh: Toyota).

Probox tiếp tục dùng nền tảng khung gầm cũ của Corolla Axio và Fielder - hai mẫu xe đã bị khai tử vào đầu năm nay. Nền tảng này cũng đang được dùng cho các mẫu JPN Taxi (vẫn đang sản xuất), và từng được dùng cho các mẫu Yaris (Vitz), Prius C (Aqua) và cả Sienna đời cũ, trước khi tất cả chuyển sang kiến trúc TNGA-B hiện đại hơn.

Với model 2026, Toyota loại bỏ bớt tuỳ chọn động cơ. Không còn bản 1.3L tiêu chuẩn, nên giờ đây động cơ 1.5L 4 xi-lanh là bản tiêu chuẩn, cho công suất 107 mã lực, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) tuỳ chọn.

Ngoài ra còn có một bản hybrid - sử dụng phiên bản động cơ 1.5L yếu hơn kết hợp với một mô-tơ điện để tiết kiệm nhiên liệu.

Thiết kế tối giản và thực dụng thể hiện cả ở ghế ngồi (Ảnh: Toyota).

Giá bán mẫu Probox 2026 dao động từ 1.918.400 đến 2.261.600 yên (khoảng 320-380 triệu đồng), cao hơn trước khoảng 210.000 yên (35 triệu đồng) nhưng vẫn là một trong những mẫu wagon rẻ nhất thị trường Nhật Bản cho cả khách hàng cá nhân và đội xe dịch vụ.