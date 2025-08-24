Ranger tại thị trường quốc tế được bổ sung động cơ mà khách Việt “ao ước”

Ford Ranger tại Malaysia đã được bổ sung thêm phiên bản Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel, có giá 192.888 Ringgit (quy đổi khoảng 1,205 tỷ đồng). Trước đó, “đội hình” các biến thể của Ranger tại thị trường này khá tương đồng với nước ta, gồm: XLT, XLT+, Wildtrak sử dụng máy dầu 2.0L tăng áp đơn/kép.

Ngoài ra, Ford Malaysia cũng phân phối phiên bản hiệu suất Ranger Raptor sử dụng động cơ dầu 2.0L tăng áp kép và xăng tăng áp V6 3.0L (không bán tại Việt Nam).

Ngoại hình của Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel mới ra mắt Malaysia không khác phiên bản Wildtrak Bi-Turbo đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Paultan).

Đúng như tên gọi, điểm đặc biệt của phiên bản này nằm ở khối động cơ dầu V6, tăng áp đơn, dung tích 3.0L. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 247 mã lực tại tua máy 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600Nm tại 1.750-2.250 vòng/phút.

Xe có 6 chế độ lái gồm: Normal (thông thường), Eco (tiết kiệm), Tow/Haul (kéo tời), Slippery (trơn trượt), Mud/Ruts (bùn lầy) và Sand (cát). Tính năng khóa vi sai cầu sau điện tử, bốn chế độ gài cầu: 2H (cầu sau), 4H (dẫn động 4 bánh toàn thời gian), 4L (2 cầu chậm) và chế độ 4A mới (dẫn động 4 bánh tự động).

Sức mạnh của Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel nhỉnh hơn đáng kể so với Wildtrak Bi-Turbo (210 mã lực, 500Nm) (Ảnh: Paultan).

Dù được trang bị khối động cơ mới song phiên bản này vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống treo dạng tay đòn kép phía trước và nhíp lá phía sau, tương tự các biến thể thấp hơn. Bộ mâm đi kèm có kích thước 20 inch giữ nguyên thiết kế, đi kèm đĩa phanh trước thông gió, đĩa phanh sau dạng đặc.

Nội thất của Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel giữ nguyên thiết kế giống bản Wildtrak Bi-Turbo. Điểm nhấn vẫn nằm ở màn hình giải trí 12 inch đặt dọc có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đồng hồ điện tử dạng TFT 8 inch sau vô-lăng.

Hệ thống an toàn của mẫu bán tải này vẫn bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái nâng cao, như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng/đi…

Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel còn được trang bị cần số điện tử E-Shifter tương tự các phiên bản cao cấp khác như: Ranger Platinum, Stormtrak và Raptor (Ảnh: Paultan).

Tại Việt Nam, Ford Ranger đang là một trong những sản phẩm chủ lực của hãng xe Mỹ, nắm giữ phần lớn thị phần của phân khúc bán tải. Dù vậy, phiên bản Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel có thể không “rộng cửa” về nước, theo nhận định của giới chuyên gia.

Ford Ranger Wildtrak Bi-Turbo hiện hành có giá 979 triệu đồng nhưng không phải phiên bản bán chạy của dòng xe này. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, đa phần khách hàng vẫn nhắm mua các bản thấp của Ranger, như XLS hay XLS+.

Trong khi đó, Ranger Wildtrak thường xuyên được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ để kích cầu. Nếu phiên bản sử dụng máy dầu V6 được đưa về Việt Nam, xe sẽ khó có giá dưới 1,3 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành của Việt Nam, ô tô nhập khẩu có dung tích động cơ 3.0L đang được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 60% (Ảnh: Paultan).

Giá bán khó rẻ đổi lấy khả năng vận hành mạnh mẽ, nhưng sẽ khiến Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel khó trở thành lựa chọn của số đông, mà chỉ hướng tới tệp khách hàng “chịu chơi”. Bên cạnh đó, phiên bản này có thể xung đột với biến thể hiệu suất Ranger Raptor (1,299 tỷ đồng) đang mở bán.

Ford Ranger Raptor tại Việt Nam chỉ được trang bị máy dầu tăng áp kép, dung tích 2.0L và không có tùy chọn máy xăng V6 3.0L như xe tại thị trường quốc tế, chủ yếu vì mức thuế áp theo dung tích động cơ. Đây là điều gây tiếc nuối với những người chơi bán tải, khi mẫu xe này được giới thiệu ở năm 2023.