Agribank hợp tác VNPAY, tặng hộ kinh doanh, doanh nghiệp ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi số

Cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên hành trình số hóa

Ngày 1/12, Agribank và VNPAY ký kết hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách đơn giản, thuận tiện.

Trong bối cảnh những thay đổi liên quan tới quy định về hoá đơn chứng từ theo Nghị định 70, Nghị quyết 198 về bãi bỏ thuế khoán từ 1/1/2026, hợp tác này được xem là bước đi quan trọng, đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong việc chủ động thích ứng với yêu cầu mới, chuyển đổi số toàn diện, tối giản thủ tục, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số cho đơn vị chấp nhận thanh toán giữa Agribank và VNPAY.

Đại diện VNPAY chia sẻ tại lễ ký kết: “Hợp tác giữa VNPAY và Agribank nhằm mang đến giải pháp số toàn diện, giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận với công nghệ, nâng cao chất lượng quản lý và minh bạch doanh thu. Đây là bước đi thiết thực để hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng theo yêu cầu mới về quy định thuế”.

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số. Gói giải pháp kết hợp giữa ngân hàng và VNPAY kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để hộ kinh doanh, doanh nghiệp vận hành bài bản, tối ưu chi phí, mở rộng quy mô, góp phần thúc đẩy kinh tế trong thời đại số tại Việt Nam”, đại diện Agribank nhấn mạnh.

Tặng gói giải pháp số toàn diện

Trước những thay đổi về mô hình và phương pháp quản lý thuế, hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước cần chuẩn bị các công cụ từ quản lý, lưu trữ, báo cáo kinh doanh đồng bộ từ tài khoản ngân hàng đến phần mềm bán hàng đến hóa đơn điện tử và chữ ký số…

Gói giải pháp số của Agribank và VNPAY trong thời điểm này mang đến lợi ích thiết thực để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch.

Agribank cho biết ngân hàng sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản thanh toán miễn phí, tặng tài khoản số đẹp, miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử và cung cấp các gói tín dụng ưu đãi từ 4,5%/năm.

Cùng với đó, tính năng tiền gửi sinh lời được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng, cho phép chủ hộ chủ động gửi, rút và quản lý dòng tiền theo thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành ngay từ giai đoạn đầu hoạt động.

Về phía VNPAY, doanh nghiệp cung cấp miễn phí đến hết năm 2028 bộ giải pháp bao gồm phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, phần mềm hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế (TVAN), dịch vụ lưu trữ hóa đơn điện tử trên nền tảng VNPAY Cloud trong vòng 10 năm, dịch vụ chữ ký số VNPAY-CA, phần mềm tài liệu điện tử VNeDOC, VNPAY-PhonePOS- giúp biến điện thoại thành máy POS,..

Các công cụ này hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử, quản lý tồn kho, theo dõi doanh thu và xử lý thanh toán số, từ đó từng bước chuẩn hóa quy trình quản lý và vận hành.

Bộ giải pháp số của VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa quy trình số

Bộ giải pháp được thiết kế đơn giản, linh hoạt, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, từ hộ kinh doanh cá thể (cửa hàng nhỏ, quán ăn...) đến doanh nghiệp. Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể nhanh chóng tiếp cận và sử dụng công nghệ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, nâng cấp việc quản lý chứng từ và thuận tiện trong việc kê khai thuế.

Các nền tảng hỗ trợ giúp theo dõi thu - chi và dữ liệu giao dịch trực quan, rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo và minh bạch thông tin gửi cơ quan thuế. Giải pháp này tạo thói quen giao dịch số, chuẩn hóa quản lý và đặt nền tảng bền vững cho hộ kinh doanh phát triển theo hướng chuyên nghiệp và dễ mở rộng trong tương lai.

Với hợp tác chiến lược này, Agribank và VNPAY tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng cơ hội phát triển cho hàng triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, đồng thời góp phần xây dựng nền kinh tế số bền vững và minh bạch.