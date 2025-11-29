Chạy doanh số cuối năm, Mitsubishi Xforce giảm giá “sập sàn” gần 100 triệu

Trong dịp mua sắm cuối năm, phần lớn các hãng tung ưu đãi, bao gồm cả những cái tên được khách Việt ưa chuộng, như Mitsubishi Xforce. Theo đó, mẫu B-SUV này được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tùy phiên bản) trong tháng 11, tương đương với mức giảm tối đa 35,5 triệu đồng.

Nhưng tại đại lý, giá bán thực tế của Xforce đang được giảm gấp đôi. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một số showroom ở khu vực miền Nam đang chào khách mua xe với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, đi kèm một khoản tiền mặt nhỏ giúp người dùng tiết kiệm một số chi phí lăn bánh.

Mitsubishi Xforce đang có ưu đãi từ cả nhà phân phối lẫn đại lý (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chẳng hạn, Mitsubishi Xforce Ultimate hai tông màu (bản cao nhất) đang có giá 710 triệu đồng, nhưng được một đại lý ở khu vực miền Nam giảm trực tiếp 78 triệu tiền thuế (100% lệ phí trước bạ), đi kèm 4 triệu đồng hỗ trợ đăng ký biển số. Với mức giảm tổng cộng là 82 triệu, giá bán thực tế của biến thể này hạ xuống 628 triệu đồng.

Đây chưa phải là mức giảm sâu nhất của Xforce Ultimate hai tông màu. Một đại lý khác tại TPHCM áp dụng mức giảm lên tới 97 triệu đồng, xuống còn 613 triệu đồng, và đáng chú ý, đây đều là xe có đời sản xuất mới nhất - VIN 2025.

Ngoài ưu đãi giảm giá trực tiếp, các đại lý còn sẵn sàng tặng thêm phụ kiện cho khách mua Mitsubishi Xforce, như phim cách nhiệt, camera hành trình trước/sau, bảo hiểm thân vỏ 1 năm, thảm sàn và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng (theo chương trình của hãng).

Nội thất của Mitsubishi Xforce (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giá bán thực tế của Mitsubishi Xforce Ultimate đang rẻ ngang giá ưu đãi của Toyota Yaris Cross Xăng, cụ thể là 617 triệu đồng, sau khi áp dụng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối. Khuyến mại này hứa hẹn tạo đà cho Xforce, đặc biệt sau khi bán vượt Yaris Cross ở tháng 10.

Cụ thể, Mitsubishi Xforce bán được 1.854 chiếc trong tháng 10, lần thứ hai vượt qua Toyota Yaris Cross ở năm 2025. Điều này giúp Xforce thu gọn khoảng cách cùng “đồng hương” Nhật Bản, với lũy kế doanh số sau 10 tháng đạt 9.888 chiếc, kém 1.600 xe so với Toyota Yaris Cross (11.488 chiếc).

Dù vượt qua Toyota Yaris Cross, song Mitsubishi Xforce vẫn khó duy trì vị thế “SUV cỡ B bán chạy nhất năm”. Danh hiệu này gần như đã thuộc về VinFast VF 6, với tổng cộng 16.949 chiếc được bán ra trong 10 tháng đầu năm.

Trong năm 2025, Toyota Yaris Cross có nhiều tháng bán chạy nhất phân khúc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài bộ đôi Xforce và Yaris Cross, nhiều mẫu SUV cỡ B và B+ cũng có khuyến mại giảm giá trong tháng 11. Ví dụ, Honda HR-V được hãng hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ (tùy phiên bản), Toyota Corolla Cross có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất, Hyundai Creta được hãng giảm nhiều nhất 40 triệu đồng.