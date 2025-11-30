Loạt ô tô mới ra mắt khách Việt trong tháng 11: Xe hybrid cắm sạc áp đảo

Subaru Forester 2025: 1,299-1,399 tỷ đồng

Mẫu Subaru Forester 2025 được giới thiệu với thị trường Việt Nam vào ngày 12/11 thuộc thế hệ thứ 6 - mới nhất. Đây chính là mẫu xe duy nhất ra mắt trong tháng 11 với duy nhất trang bị động cơ xăng.

Mẫu Subaru Forester 2025 đã được chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản, có ngoại hình thay đổi rõ rệt, cùng động cơ được nâng cấp từ 2.0L lên 2.5L (Ảnh: Nhật Minh).

Ngoại thất có những thay đổi ấn tượng như lưới tản nhiệt được thiết kế lại, kích cỡ lớn hơn, mở rộng sang hai bên, nối liền cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng bóng LED có điều chỉnh độ cao tự động. Đèn định vị LED chữ C sắc nét kết hợp với đèn sương mù LED, đèn hậu LED.

Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lẫy chuyển số. Bảng đồng hồ dạng analog truyền thống đi cùng màn hình TFT 4,2 inch đặt dọc. Màn hình cảm ứng trung tâm full-HD có kích thước 11,6 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple Carplay hoặc Android Auto.

Phiên bản 2.5i-S có ghế bọc da, còn bản 2.5i-L như trong ảnh trên bọc nỉ (Ảnh: Việt Hùng).

Các trang bị tiện ích nổi bật gồm: khởi động bằng nút bấm, đèn viền nội thất, điều hòa tự động 2 vùng điều khiển bằng giọng nói, cửa gió hàng ghế sau, cổng sạc Type C và Type A ở cả hai hàng ghế, cốp điện tích hợp cảm biến đá chân. Phiên bản 2.5i-S có thêm sạc không dây chuẩn Qi™ và camera 360 độ.

Subaru Forester 2025 được trang bị động cơ xăng Boxer 2.5L FB25 hút khí tự nhiên, cho công suất 182 mã lực và mô-men xoắn 247Nm, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD trứ danh làm nên tên tuổi Subaru và hộp số Lineartronic TR58 8 cấp giả lập.

Hệ thống an toàn ADAS mang tên EyeSight 4.0 trên Subaru Forester mới được bổ sung camera góc rộng, cho khả năng nhận diện người đi bộ và xe đạp tốt hơn, cùng các tính năng an toàn nổi bật như: Hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS), giám sát người lái (DMS) bằng nhận diện khuôn mặt, camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi (RAB)...

Subaru Forester giờ đây được chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan, cộng với việc động cơ được nâng cấp từ 2.0L lên 2.5L, nên giá bán cao hơn khá nhiều so với mức 969-1,199 triệu đồng trước đây.

Cụ thể, bản 2.5i-L EyeSight có giá 1,299 tỷ đồng và bản 2.5i-S EyeSight có giá 1,399 tỷ đồng, cạnh tranh ở phân khúc C-SUV cùng các xe như Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, Hyundai Tucson, và Kia Sportage.

BYD M9: 1,999-2,388 tỷ đồng

Mẫu MPV cỡ lớn mang thương hiệu Trung Quốc này đã được chính thức giới thiệu với thị trường Việt Nam vào ngày 10/11, sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV).

BYD M9 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.145 x 1.970 x 1.805 (mm), với chiều dài cơ sở 3.045mm (Ảnh: BYD).

Gây ấn tượng ở phần đầu xe BYD M9 là lưới tản nhiệt cỡ lớn được hãng mô tả là sự mô phỏng lớp giáp cổ xưa, nối liền đèn pha LED. Thân xe có nhiều đường gân nổi.

Cửa sau dạng trượt đúng chất MPV truyền thống, điều khiển điện và công nghệ mở cửa cảm ứng ánh sáng bên ngoài. Cốp cũng mở bằng công nghệ này và có nhớ vị trí chiều cao khi mở.

Bên trong xe được trang bị màn hình giải trí 15,6 inch hỗ trợ điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt, đồng hồ tốc độ LCD 12,3 inch, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời, hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 và tạo ion âm...

Bản Premium được trang bị tiện nghi như khoang hạng nhất trên máy bay, với ghế massage 10 điểm, bệ để chân, tủ lạnh riêng, bàn làm việc, đèn đọc sách... Đáng chú ý, bản này có nút chỉnh điện "Boss" để gập phẳng ghế phụ phía trước, tạo thành giường nghỉ cho người ngồi hàng ghế thứ hai.

Điểm nhấn của BYD M9 là ngập tràn trang bị tiện nghi ở nội thất (Ảnh: BYD).

BYD M9 trang bị hệ thống hybrid, kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm và mô-tơ điện công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 315Nm. Cấu hình này đi cùng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Bộ pin Blade có dung lượng 20,4kWh trên bản Advanced, cho xe tầm hoạt động thuần điện đạt 95km. Trong khi đó, bản Premium được trang bị bộ pin 36,6kWh, có tầm hoạt động 170km thuần điện.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn rất phong phú, gồm các tính năng như: phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống lật, camera 360 độ với tính năng soi gầm. Bản cao cấp có thêm tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn...

Tại thị trường Việt Nam, BYD M9 có 2 phiên bản: Advanced giá 1,999 tỷ đồng và Premium giá 2,388 tỷ đồng, cạnh tranh ở phân khúc MPV cỡ lớn hiện gồm các xe: Volkswagen Viloran (từ 2,088 tỷ đồng), GAC M8 (từ 1,699 tỷ đồng) hay Toyota Alphard (từ 4,51 tỷ đồng).

Volvo XC60: 2,299-2,75 tỷ đồng

Ngày 20/11, mẫu Volvo XC60 nâng cấp đã được ra mắt tại Việt Nam với hai phiên bản: hybrid tự sạc Ultra và hybrid sạc ngoài Ultra PHEV.

Trong đó, bản Ultra PHEV được trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp với mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, cho công suất kết hợp đạt 462 mã lực và mô-men xoắn 709Nm. Xe có các chế độ lái Pure (thuần điện), Hybrid, Power, Off-road và Constant AWD. Khả năng vận hành thuần điện của xe là 89km, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Trong khi đó, phiên bản XC60 Ultra sở hữu động cơ B5 2.0 lít trang bị bộ tăng áp kết hợp công nghệ mild hybrid 48V, sản sinh công suất tối đa 249 mã lực.

XC60 vừa ra mắt là phiên bản nâng cấp nhẹ của mẫu xe hiện hành (Ảnh: Việt Hùng).

Về ngoại thất, XC60 sở hữu lưới tản nhiệt mới với họa tiết lưới đan chéo và logo tinh xảo hơn. Cụm đèn hậu Full LED có các chi tiết tối màu thay thế chrom. Xe được trang bị mâm hợp kim 19 inch năm chấu kép mới.

Nội thất sử dụng các vật liệu hiện đại như da Nappa, hoặc da tổng hợp từ vật liệu tái chế Quilted Nordico, kết hợp ốp trang trí bằng gỗ tự nhiên. Màn hình cảm ứng trung tâm nằm dọc, kích thước 11,2 inch (thay vì 9 inch như trước), tích hợp công nghệ chống phản quang LCF.

Dù có nhiều thay đổi về chi tiết, nhưng không gian nội thất của Volvo XC60 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế Scandinavia Bắc Âu quen thuộc (Ảnh: Việt Hùng).

Volvo XC60 mới có giá 2,299 tỷ đồng cho bản mild-hybrid Ultra, và 2,75 tỷ đồng cho bản PHEV Ultra, cạnh tranh cùng phân khúc với các đối thủ như: Mercedes-Benz GLC-Class, BMW X3, Audi Q5 và Lexus NX.

Volvo S90: 2,75 tỷ đồng

Cũng trong ngày 20/11, Volvo đã giới thiệu mẫu sedan S90 mới tại thị trường Việt Nam, với duy nhất phiên bản PHEV có mức giá 2,75 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 140 triệu đồng so với biến thể T8 Recharge cũ, được giới thiệu hồi tháng 3/2024.

Hệ thống hybrid cắm sạc trên mẫu Volvo S90 Ultra PHEV mới được ra mắt tại Việt Nam kết hợp động cơ xăng 2.0L với một mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 462 mã lực và mô-men xoắn 709Nm.

Giống như XC60 PHEV, mẫu sedan này cũng có khả năng vận hành thuần điện lên tới 98km.

Ở phiên bản 2026, Volvo S90 không còn tùy chọn động cơ mild-hybrid, mà chỉ có động cơ PHEV (Ảnh: Việt Hùng).

Về ngoại thất, mẫu sedan này mang phong cách lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế xe điện, với lưới tản nhiệt giữ họa tiết đan chéo, kết hợp các chi tiết mạ chrom đi kèm đèn pha LED kiểu dáng búa Thor, tích hợp công nghệ chiếu sáng Matrix LED.

Bên trong xe, bảng táp-lô được bọc da vinyl, kết hợp các chi tiết ốp gỗ tự nhiên bố trí ngang, và chất liệu vải dệt cao cấp từ polyester tái chế. Màn hình giải trí trung tâm đặt dọc, kích thước 11,2 inch, có phủ LFC chống chói đi kèm nền tảng Snapdragon Cockpit thế hệ mới và hệ điều hành Google Automotive Service (GAS).

Volvo S90 sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch có độ phân giải cao, giao diện đồ họa được cập nhật, tập trung vào người lái (Ảnh: Việt Hùng).

Với giá bán 2,75 tỷ đồng, Volvo S90 cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes E-class (2,449-3,209 tỷ đồng), BMW Series 5 (2,589-3,099 tỷ đồng).

Mercedes-Benz GLE 400e: 4,669 tỷ đồng

Ngày 19/11, Mercedes-Benz Việt Nam đã chính thức mở bán mẫu xe hybrid cắm sạc GLE 400e 4Matic, với giá bán lẻ đề xuất là 4,669 tỷ đồng, đắt hơn khá nhiều so với dòng GLE 450 từng được bán trước đây (3,999 tỷ đồng).

GLE 400e là mẫu xe hybrid cắm sạc đầu tiên của Mercedes tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý MBV).

Điểm nhấn là hệ thống hybrid sạc ngoài, gồm động cơ xăng tăng áp 2.0L, công suất 252 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện 136 mã lực, tạo ra sức mạnh tổng hợp 381 mã lực và mô-men xoắn 650Nm. Với bộ pin 25,28kWh, xe di chuyển được 95-114 km ở chế độ thuần điện, theo chuẩn WLTP.

Thời gian sạc đầy bằng nguồn AC 11kW là khoảng 2,75 giờ.

Mercedes-Benz GLE 400e 4Matic sở hữu thiết kế thanh lịch, với lưới tản nhiệt họa tiết ngôi sao ba cánh, đèn chiếu sáng Multibeam LED và bộ mâm AMG 20 inch dạng 5 chấu kép.

GLE 400 e 4MATIC được trang bị cụm màn hình đôi 12,3 inch, vận hành bởi hệ thống giải trí MBUX thế hệ mới, hỗ trợ điều khiển giọng nói, hệ thống âm thanh Burmester® với 13 loa công suất 590W, công nghệ dẫn đường MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam...

Thương hiệu Đức sử dụng các vật liệu cao cấp cho không gian bên trong xe, như da Lugano và ốp gỗ óc chó (Ảnh: Đại lý MBV).

Các tính năng an toàn chủ động được trang bị sẵn trên mẫu SUV này gồm: Phanh chủ động, cảnh báo điểm mù, camera 360° với tính năng Transparent Bonnet giúp quan sát địa hình phía dưới đầu xe...

Tại Việt Nam, có thể xem Mercedes-Benz GLE 400e 4Matic là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Volvo XC90 Recharge (giá từ 4,37 tỷ đồng).