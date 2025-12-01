Nữ hành khách văng tục, chửi bới tiếp viên vì máy bay chậm gần 5 tiếng

Trang People hôm 30/11 đưa tin, một chuyến bay từ sân bay Newark Liberty (bang New Jersey, Mỹ) đi Charleston (South Carolina, Mỹ) hôm 9/11 đã xảy ra hỗn loạn khi một hành khách nữ lớn tiếng quát tháo tiếp viên vì tình trạng chậm chuyến kéo dài.

Theo các hành khách chứng kiến, chuyến bay bị trì hoãn gần 3 giờ trước khi cất cánh. Sau khi toàn bộ hành khách đã lên máy bay, họ tiếp tục phải ngồi chờ trên đường băng hơn một tiếng rưỡi.

Tổ bay sau đó thông báo máy bay đang ở vị trí thứ 30 trong hàng chờ cất cánh và có thể phải đợi thêm khoảng 90 phút nữa. Khi nghe thông tin, nhiều người tỏ ra mệt mỏi, song vẫn giữ trật tự.

Sân bay quốc tế Newark Liberty (Ảnh: People).

Riêng một phụ nữ bất ngờ đứng bật dậy, liên tục chửi bới và dùng lời lẽ tục tĩu với tiếp viên khi được yêu cầu ngồi lại. Một hành khách trên chuyến bay kể lại: “Cô ta tỏ ra rất kích động và không nghe bất cứ lời giải thích nào”.

Hai người ngồi cạnh được đổi chỗ để giảm sự ồn ào. Tuy nhiên, người phụ nữ càng phản ứng dữ dội hơn, thậm chí nói tục. Lo ngại tình huống căng thẳng ngày càng leo thang, tổ bay đã bố trí một số nam hành khách có thể hình lớn ngồi cạnh để phòng trường hợp người phụ nữ này manh động.

Trước nguy cơ mất an toàn và làm ảnh hưởng đến lịch trình bay, cơ trưởng quyết định đưa máy bay quay lại cổng xuất phát. Khi bị mời xuống, người phụ nữ vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, khiến nhân viên sân bay phải can thiệp hộ tống.

Những hành khách trên chuyến bay đã dành nhiều lời khen cho đội ngũ tiếp viên, bởi họ đã giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng trong suốt vụ việc, giúp tránh xảy ra xô xát.

Hành khách ngồi ngay ngắn trong khoang máy bay (Ảnh minh họa: People).

Đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến hỗn loạn trên khoang máy bay nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, thu hút lượng lớn người xem và gây ra nhiều tranh luận.

Nhiều ý kiến cho rằng sự chậm trễ kéo dài dễ khiến hành khách căng thẳng, nhưng phản ứng quá khích, thô tục của người phụ nữ là không thể chấp nhận.

Các cơ quan hàng không Mỹ cho biết việc chậm chuyến có thể do nhiều yếu tố như thời tiết xấu, kỹ thuật hay điều phối không lưu. Ngoài ra, phi công không được phép cho máy bay di chuyển khi hành khách đứng dậy trong khoang, dù chỉ để đi vệ sinh, vì lý do an toàn. Điều này có thể khiến thời gian chờ kéo dài hơn.

Việc hành khách gây rối trên chuyến bay không hiếm gặp. Hôm 25/11, hành khách trên một chuyến bay của hãng KLM, chuẩn bị cất cánh từ Atlanta đi Amsterdam (Mỹ), thậm chí bị di chuyển sang máy bay khác bởi một hành khách nam gây rối.

Không chỉ la hét, cho rằng trên máy bay có người mang vũ khí, hành khách có tên Johannes Van Heertum (32 tuổi) còn bất ngờ mở cửa thoát hiểm của máy bay, làm bung máng trượt khi máy bay đang di chuyển trên đường băng.

Một chiếc máy bay của hãng KLM (Ảnh: Getty).

Sau khi can thiệp và điều tra, Sở Cảnh sát Atlanta cho biết, Van Heertum có biểu hiện “khủng hoảng sức khỏe tâm thần”. Anh được nhân viên y tế kiểm tra trước khi bị khởi tố với các tội danh: Gây nguy hiểm, phá hoại tài sản và cản trở các biện pháp an ninh.

Sau đó, người này được đưa đến nhà giam hạt Clayton. Sự việc cũng đã được thông báo tới bộ phận An ninh Nội địa của Sở Cảnh sát Atlanta.

Do ảnh hưởng từ hành động gây rối của vị khách, hãng hàng không KLM cho biết chuyến bay buộc phải hủy, toàn bộ hành khách được sắp xếp sang các chuyến kế tiếp. Hãng cũng gửi lời xin lỗi và trấn an những người bị ảnh hưởng.