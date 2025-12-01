Truy nã cô gái giúp bạn trai bỏ trốn sau khi gây án ở Hà Nội

Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Bùi Thị Kim Liên (26 tuổi, thường trú trước đây tại xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; hiện đăng ký tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về tội Che giấu tội phạm.

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/4/2023, từ mâu thuẫn đòi nợ, nhóm của Vũ Đức Tấn (30 tuổi, quê Nam Định) đã mang hung khí hỗn chiến với một nhóm khác trên đường Bùi Xuân Trạch, quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội.

Bùi Thị Kim Liên (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi gây án, Tấn bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Trong quá trình di chuyển, Tấn được người yêu là Bùi Thị Kim Liên thuê nhà nghỉ cho ở nhờ nhằm tránh sự truy bắt.

Ngày 25/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Liên về tội che giấu tội phạm. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 4/7/2024, cơ quan chức năng tiếp tục ban hành quyết định truy nã.

Công an Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Bùi Thị Kim Liên, liên hệ ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội qua số điện thoại: 0936.002668, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gửi thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.