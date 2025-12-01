Mưa lũ lịch sử, gần 1.000 người bị cô lập, dân bắc cầu tạm vượt suối

Ngày 1/12, ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường dẫn vào 2 thôn Phú Hải và Phú Đồng.

Sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, cô lập, ảnh hưởng đến cuộc sống của 262 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu.

Người dân lắp cầu tạm để đi qua suối (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận từ bên ngoài để đưa nhu yếu phẩm vào cứu trợ, người dân các thôn đã chủ động mở lối tạm, dựng cầu qua suối để kết nối nhanh hơn với bên ngoài và nhận hàng hỗ trợ kịp thời.

Trước tình huống cấp bách, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục phương tiện, máy móc để san ủi, xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm nhằm sớm cho xe cơ giới vào được khu vực dân cư, bảo đảm đời sống và sinh kế của người dân Phú Mỡ.

“Chúng tôi cố gắng chậm nhất ngày 3/12 sẽ thông xe cho bà con. Tại vị trí cầu qua suối, phương án tạm thời của địa phương là thả rọ đá làm cầu tạm cho xe qua lại, sau đó sẽ trình phương án xây dựng cầu kiên cố”, ông Tính thông tin.