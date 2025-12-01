Chuyển nhầm 500 triệu đồng, nhắn 3 tin xin lại tiền không có hồi âm

Anh Nguyễn Văn Quân (SN 1987, khu 11 Hoàng Xá, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) vừa gửi thư cảm ơn Công an xã Tu Vũ sau khi được hỗ trợ tìm kiếm và nhận lại toàn bộ 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Đầu tháng 11, anh Quân thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng nhưng do sơ suất nên chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank mang tên C.L.H.T., không rõ nơi cư trú.

Ngay khi phát hiện nhầm lẫn, anh Quân chuyển thêm ba giao dịch nhỏ (mỗi giao dịch 10.000 đồng) kèm theo lời nhắn đề nghị người nhận hoàn trả lại số tiền trên cho mình nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Anh Nguyễn Văn Quân cảm ơn Công an xã Tu Vũ, Phú Thọ giúp mình nhận lại đủ 500 triệu đồng chuyển nhầm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình huống đó, anh Quân đến Công an xã Tu Vũ trình báo sự việc, đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Qua trao đổi với đơn vị chức năng và hệ thống ngân hàng, Công an xã Tu Vũ làm rõ chủ tài khoản C.L.H.T. sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi cơ quan công an trao đổi vụ việc, các bên liên quan nhanh chóng thống nhất phương án trao trả lại tiền.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Tu Vũ và Công an phường Nghĩa Lộ, anh Quân đã nhận lại đầy đủ 500 triệu đồng. Việc chuyển tiền được thực hiện công khai, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và quyền lợi cho các bên liên quan.