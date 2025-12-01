Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế TPHCM

Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành cùng UEH trong chương trình “Eximbank - Phát triển tài năng”, nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính - ngân hàng.

Chương trình học bổng nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2023-2026 giữa Eximbank và UEH. Ngoài hỗ trợ tài chính, hai bên triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, chương trình thực tập sinh tiềm năng và các giải pháp tài chính hỗ trợ học phí, du học và giao dịch quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó tổng giám đốc Eximbank - nhấn mạnh: “Đầu tư cho giáo dục đối với Eximbank không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng UEH sẽ tạo ra thế hệ nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành tài chính – ngân hàng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước.

Eximbank cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác để mang đến cho sinh viên cơ hội học tập, thực hành và định hướng nghề nghiệp toàn diện”.

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó tổng giám đốc Eximbank - trao học bổng cho sinh viên UEH trong chương trình “Eximbank – Phát triển tài năng năm 2025” (Ảnh: Eximbank).

Đại diện UEH, TS Đinh Công Khải – Phó giám đốc nhà trường - cho biết: “Năm 2025 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng của UEH khi trường được công nhận thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế như: Top 136 đại học tốt nhất châu Á và Top 501 đại học thế giới (theo bảng xếp hạng THE),…

Những thành tựu này có được nhờ sự nỗ lực của toàn thể giảng viên, sinh viên và sự đồng hành của các doanh nghiệp, trong đó có Eximbank.

Sau 3 năm hợp tác, Eximbank đã dành 60 suất học bổng trị giá 1,2 tỷ đồng và hỗ trợ nhiều hoạt động nghề nghiệp thiết thực cho sinh viên. UEH trân trọng sự đồng hành này và kỳ vọng mối quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển, đặc biệt hướng đến cột mốc 50 năm thành lập UEH vào năm 2026”.

TS Đinh Công Khải – Phó giám đốc UEH - phát biểu tại lễ trao học bổng, ghi nhận sự đồng hành của Eximbank trong hỗ trợ sinh viên (Ảnh: BTC).

Đại diện cho nhóm sinh viên nhận học bổng, Nguyễn Thu Quyên – sinh viên năm cuối ngành Tài chính quốc tế - chia sẻ: “Học bổng là sự động viên rất lớn đối với em và nhiều bạn sinh viên. Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình giúp chúng em tự tin hơn trên hành trình học tập và định hướng nghề nghiệp. Em cảm ơn Eximbank và thầy cô UEH đã luôn tạo điều kiện để sinh viên được phát triển toàn diện”.

Sinh viên UEH nhận học bổng Eximbank, thể hiện sự nỗ lực trong học tập và tinh thần phấn đấu (Ảnh: BTC).

Thông qua hợp tác này, sinh viên UEH có cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và tìm kiếm việc làm tại hệ thống Eximbank. Mô hình liên kết giữa đào tạo và thực tiễn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng.

Lễ trao học bổng năm nay tiếp tục khẳng định cam kết của Eximbank và UEH trong việc đồng hành cùng sinh viên, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.