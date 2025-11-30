Toyota Corolla 2026 “lột xác” để hết bán chậm, tiêu thụ chỉ 4,13 lít/100km

Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2025, liên doanh FAW-Toyota chính thức trình làng Corolla 2026. Đây là bản nâng cấp lớn chưa từng có trong vòng 6 năm qua, được kỳ vọng cứu vãn tình thế cho mẫu sedan bán chạy nhất thế giới tại Trung Quốc. Theo Dongchedi - nền tảng thông tin, giao dịch và dịch vụ ô tô nổi tiếng, doanh số của Toyota Corolla trong tháng 10 đạt 6.662 chiếc, kém xa đối thủ Nissan Sylphy (33.903 xe), BYD Qin Plus (27.674 xe) và Volkswagen Sagitar (25.038 xe).

Corolla 2026 mang diện mạo thể thao, trẻ trung và có màu sắc điện hóa hơn, thể hiện ở đầu xe “Hammerhead” (Cá mập đầu búa) tương tự Camry và RAV4 mới. Cụ thể, lưới tản nhiệt được thu nhỏ đáng kể và chia làm hai phần: bên trên nối liền đèn định vị ban ngày hình chữ “C” có đồ họa cầu kỳ hơn, bên dưới kết hợp đèn pha Bi-LED đặt thấp thông qua chi tiết trang trí màu đen bóng. Nắp ca-pô được tinh chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ.

Sự thay đổi ở phía sau vừa đủ tạo nên khác biệt, với dải đèn LED thanh mảnh vắt ngang lần đầu xuất hiện. Toàn bộ vỏ đèn hậu được phủ màu đen khói, tôn thêm vẻ cá tính cho Corolla facelift. Toyota đã loại bỏ logo thương hiệu màu xanh dương quen thuộc trên biến thể hybrid, thay vào đó là tem “HEV”. Đáng tiếc, dường như phiên bản cao cấp nhất cũng chỉ có camera lùi, thiếu đi cảm biến trước/sau.

Bộ mâm 17 inch đa chấu chia sẻ chung với Lexus ES thế hệ trước là điểm nâng cấp hiếm hoi ở thân xe. Hệ thống treo tiếp tục là MacPherson phía trước, tay đòn kép phía sau. Về kích thước, Corolla 2026 tăng 75mm chiều dài lên 4.710mm, còn chiều rộng 1.780mm và chiều cao 1.435mm không đổi. Trục cơ sở được nới thêm 50mm lên 2.750mm, hơn 15mm so với Honda Civic ở Việt Nam.

Nhà sản xuất cải tạo khoang lái theo lối tối giản ngày càng phổ biến tại thị trường Trung Quốc, loại bỏ hầu hết các nút vật lý. Táp-lô và cụm “yên ngựa” phẳng và vuông vắn hơn trước, các cửa gió điều hòa được ẩn đi gần như hoàn toàn. Người dùng sẽ điều khiển đa số các chức năng bằng màn hình cảm ứng 12,9 inch kết nối Apple CarPlay không dây, sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8155 chuyên dụng cho ô tô.

Nhiều bề mặt được bọc vật liệu mềm hoặc đính các điểm nhấn màu vàng đồng, hứa hẹn nâng cao trải nghiệm người dùng. Tiêu biểu trong danh mục tiện nghi còn có cụm đồng hồ 8,8 inch, điều hòa tự động, sạc không dây 50W, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, đèn viền nội thất 64 màu, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và tính năng quản lý phương tiện từ xa bằng điện thoại/đồng hồ thông minh.

Không gian hàng ghế sau có cải thiện nhờ chiều dài cơ sở tăng nhẹ, nhưng vẫn có thể tốt hơn nếu sàn xe được làm phẳng. Phục vụ hành khách là các trang bị cơ bản trong phân khúc như cửa gió điều hòa độc lập, hai cổng sạc USB-C và bệ tỳ tay tích hợp hộc đựng cốc. Về khía cạnh an toàn, mẫu sedan cỡ C này thuộc nhóm tốt trong phân khúc với 6 túi khí và gói ADAS Toyota Safety Sense 3.0 (kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi tốc độ, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ định tâm làn đường, đèn pha thích ứng tự động…) trên mọi phiên bản.

Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên (169 mã lực, 205Nm) cùng hộp số CVT giả lập 10 cấp, hoặc động cơ hybrid mạnh 193 mã lực gồm máy xăng 1.8L, mô-tơ điện kép, hộp số eCVT và pin NMC mới. Thông tin từ cơ quan quản lý cho biết biến thể “xăng lai điện” của Toyota Corolla có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 4,13 lít/100km và tầm hoạt động lên tới 1.041km.

Toyota dự kiến công bố giá bán của Corolla 2026 vào tháng 12 năm nay. Chưa rõ bản facelift này có được áp dụng cho các thị trường khác không. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Altis thường xuyên góp mặt trong top 10 ô tô bán ít nhất tháng với lũy kế doanh số 10 tháng năm 2025 chỉ vỏn vẹn 227 xe - tức trung bình chưa tới 25 xe/tháng. Sở hữu thiết kế hài hòa, hàm lượng trang bị tiện nghi, an toàn dồi dào so với tầm giá nhưng Corolla Altis nói riêng và phân khúc sedan cỡ C nói chung đang chịu ảnh hưởng lớn từ các mẫu SUV/MPV đồng hạng, vốn phù hợp hơn với điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Ảnh: Paultan