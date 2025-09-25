MG ra mắt xe bán tải U9, cạnh tranh với Ranger và Hilux

Mẫu U9 hoàn toàn mới đánh dấu cột mốc quan trọng với MG tại Australia khi lần đầu tiên thương hiệu này tham gia phân khúc bán tải cỡ trung cạnh tranh đầy khốc liệt (Ảnh: MG).

Dù không phải chiếc bán tải đầu tiên của MG trên toàn cầu, nhưng đây là lần đầu tiên một mẫu bán tải mang logo MG xuất hiện tại đại lý ở Australia. Xe được phát triển trên nền tảng Maxus/LDV Terron 9 nhưng có một số chi tiết được làm mới để tạo khác biệt.

Về hình thức bên ngoài, U9 giữ lại phần lớn thiết kế của Terron 9 nhưng có những thay đổi dễ nhận thấy. Lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế lại, bổ sung nhiều chi tiết mạ chrome và có logo MG ở giữa.

Cản trước cũng được thiết kế lại, còn cửa thùng sau đóng/mở điện đóng vai trò là bậc lên xuống hoặc có thể sử dụng như một chiếc ghế dài với chỗ để cốc tiện lợi.

MG U9 sở hữu hệ thống treo sau đa liên kết, cửa thùng sau đóng/mở điện tích hợp chức năng là bậc lên xuống (Ảnh: MG).

Một tính năng đáng chú ý khác là MG Smart Hatch, giúp mở rộng không gian thùng hàng nhờ cửa giữa có thể gập và kính sau hạ xuống. Tuy nhiên, tính năng này chỉ xuất hiện ở bản cao cấp Explore Pro và nằm trong danh sách tùy chọn.

Bên trong xe, cần số lấy cảm hứng từ thiết kế trong ngành hàng không, tạo khác biệt so với bản gốc LDV. Còn lại, nội thất tương đồng Terron 9, với cụm đồng hồ và màn hình trung tâm kỹ thuật số đều có kích thước 12,3 inch. Bản Explore Pro còn được trang bị ghế trước sưởi, thông gió và massage, ghế sau sưởi, hệ thống âm thanh JBL 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, nội thất bọc da kết hợp trần bọc da lộn.

Không gian nội thất của MG U9 khá đơn giản, đúng phong cách cần có trên một mẫu xe bán tải (Ảnh: MG).

Dù dùng chung khung gầm rời (body-on-frame) với mẫu Terron 9 bán ở Trung Quốc, MG nhấn mạnh rằng U9 đã được phát triển và thử nghiệm riêng cho điều kiện vận hành ở Australia. Điểm khác biệt lớn là hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, thay thế loại nhíp lá phổ biến ở phân khúc này. MG cho biết thiết kế này cải thiện đáng kể độ êm ái và khả năng vận hành mà không ảnh hưởng đến khả năng chuyên chở.

Dưới nắp ca-pô U9 là động cơ diesel tăng áp 2.5L do SAIC sản xuất, cho công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 520Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động bốn bánh BorgWarner có hộp số phụ cầu chậm.

Khóa vi sai điện tử cho cả hai cầu là trang bị tùy chọn. Xe có khả năng kéo tối đa 3.500kg và tải trọng 770-870 kg, ngang bằng các đối thủ trong phân khúc.

MG U9 có chiều dài 5.500mm, rộng 2.265mm, và cao 1.874mm, với chiều dài cơ sở 3.300mm. Như vậy, mẫu xe này dài hơn Ford Ranger 130mm và trục cơ sở cũng dài hơn 30mm.

Điểm khác biệt của MG U9 so với mẫu xe "song sinh" ở Trung Quốc là hệ thống treo sau đa liên kết và cửa hậu thông minh (Ảnh: MG).

Trang bị an toàn tiêu chuẩn đáng chú ý của MG U9 gồm: phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, hệ thống theo dõi tình trạng mệt mỏi của người lái, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, theo dõi áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi, và 7 túi khí.

MG U9 đã được mở đặt hàng trước tại Australia, dự kiến bàn giao vào cuối năm, với giá khởi điểm 52.990 AUD (khoảng 918 triệu đồng) cho bản Explore tiêu chuẩn và lên tới 60.990 AUD (khoảng 1,1 tỷ đồng) cho bản Explore Pro cao cấp.

Mẫu xe bán tải cỡ trung đến từ Trung Quốc sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger, Toyota Hilux, cùng các xe như Isuzu D-Max, Mazda BT-50, VW Amarok, Kia Tasman, Mitsubishi L200, Nissan Navara, BYD Shark 6 và GWM Cannon Alpha.

Đáng chú ý, U9 sẽ sớm có thêm một “người anh em” khác tại thị trường Nam Mỹ: mẫu VW Amarok Hybrid cũng dùng chung nền tảng với Maxus/LDV Terron 9, nhưng sở hữu hệ truyền động điện hóa và được sản xuất tại nhà máy General Pacheco ở Argentina.