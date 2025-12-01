Porsche hết lời khen Hyundai Ioniq 5 N, quyết học theo một số tính năng

Hyundai đã có những bước tiến rất lớn trong vài thập kỷ qua, đến mức ngay cả "tượng đài" Porsche cũng phải dành lời khen. Từ góc nhìn của giới mê xe, Ioniq 5 N có lẽ là mẫu xe điện thú vị nhất đến từ Hàn Quốc.

Hyundai Ioniq 5 N là một "ngôi sao sáng" trên thị trường xe điện, sở hữu tính năng vận hành xuất sắc, mang lại cảm giác lái thú vị, được đánh giá là mẫu xe điện có khả năng thuyết phục những người bảo thủ nhất, khó tính nhất phải đổi ý. Hồi đầu năm nay, một chiếc Ioniq 5 N đã bị bắt gặp sau tay lái của chuyên gia Lamborghini tại nhà máy của hãng ở Sant'Agata Bolognese (Italy).

Và mới đây, Porsche cũng bị thu hút sự chú ý, dùng chính mẫu xe điện hiệu suất cao Hàn Quốc này làm hình mẫu cho thế hệ xe điện sắp tới.

Một chiếc Ioniq 5 N DK Edition (Ảnh: Hyundai).

Trong một cuộc phỏng vấn thẳng thắn với tạp chí Drive (Australia), ông Frank Moser - Phó Chủ tịch phụ trách dòng xe 718 và 911 của Porsche - thừa nhận việc cầm lái Ioniq 5 N thực sự là một trải nghiệm “mở mang tầm mắt”. Ông nhận xét rằng các kỹ sư Hyundai “đã làm nó thực sự, thực sự tốt”.

Ông cũng đặc biệt thích thú với âm thanh động cơ nhân tạo và tính năng mô phỏng sang số - được Hyundai gọi là N Active Sound+ và N e-shift.

Moser tiết lộ Porsche sẽ lấy cảm hứng từ những công nghệ này để đưa vào các mẫu 718 chạy điện. “Đây là hướng đi đúng”, ông nói.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng người cầm lái phải có toàn quyền lựa chọn bật hay tắt các hiệu ứng này. Nếu bật, người dùng sẽ nghe âm thanh mô phỏng động cơ 6 xy-lanh phẳng và cảm nhận những lượt sang số ảo.

Moser kể lại rằng đã phải thuyết phục ông Andreas Preuninger - Giám đốc dự án dòng xe GT - tham gia một buổi chạy thử. Ban đầu, người phụ trách các dòng xe đua của Porsche gạt đi: “Tha cho tôi đi, tôi không muốn dính mấy cái đồ điện này”. Cuối cùng, ông đồng ý ngồi ghế phụ của xe Ioniq 5 N và bị chinh phục bởi chế độ N Grin Boost. “Wow”, ông thốt lên.

Lấy cảm hứng từ mẫu xe điện hiệu suất cao Hyundai Ioniq 5, Porsche sẽ trang bị cho Boxster và Cayman chạy điện các tính năng giả lập sang số và âm thanh động cơ (Ảnh: Hyundai).

Tính năng N Grin Boost được kích hoạt bằng nút đỏ trên vô lăng, sẽ mở toàn bộ sức mạnh của hai mô-tơ điện, nâng tổng công suất lên 641 mã lực và mô-men xoắn 770Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 3,2 giây. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động khi pin còn trên 30% và mỗi lần kích hoạt chỉ kéo dài 10 giây, sau đó phải chờ thêm 10 giây mới dùng lại được.

Porsche vẫn thực hiện kế hoạch ra mắt dòng 718 chạy điện, nhưng các mẫu Boxster và Cayman thuần điện sẽ không ra mắt trước năm 2027. Ban đầu, chúng được định hướng chuyển hoàn toàn sang điện, nhưng giờ đây thay đổi, sẽ vẫn có động cơ xăng, chỉ dành cho các phiên bản cao cấp nhất.

Ông Moser cho biết Boxster/Cayman thuần điện sẽ “nặng hơn một chút” so với 718 hiện tại - mẫu xe mà Porsche đã ngừng sản xuất từ tháng trước. Ông không tiết lộ con số hoặc khoảng trọng lượng cụ thể, chỉ nói rằng đây vẫn sẽ là một “chiếc xe siêu nhẹ” trong thế giới ô tô điện. Để so sánh, Mission R dựa trên Cayman nặng khoảng 1.500 kg và dùng pin 82kWh.

Mission R là concept xe đua nên được tối giản, còn phiên bản thương mại khó có thể nhẹ bằng. Nếu muốn một chiếc 718 thế hệ mới nhẹ nhất có thể, người mua sẽ phải tìm đến bản dùng động cơ đốt trong. Boxster và Cayman ICE mới được cho là vẫn giữ động cơ 6 xy-lanh nằm ngang, nhiều khả năng kết hợp với công nghệ hybrid nhẹ T-Hybrid từ 911 GTS. Dù vậy, chúng vẫn được dự đoán sẽ nặng hơn dòng 982 vừa bị khai tử.