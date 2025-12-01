"Vua thép" từng bị hoài nghi khi lấn sân sang nông nghiệp, giờ ra sao?

Đầu tư nông nghiệp nghiêm túc

Buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) diễn ra chiều nay (1/12). Doanh nghiệp này là công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG).

Theo kế hoạch, công ty sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 41.900 đồng/đơn vị và dự kiến niêm yết trên sàn HoSE đầu năm 2026.

Bà Phạm Thị Hồng Vân - Tổng giám đốc công ty - nói rằng 10 năm trước đây, "vua thép" Hòa Phát bắt đầu đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp. Khi đó, thị trường tỏ ra hoài nghi về một tập đoàn thép tay ngang, lấn sân vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Tuy nhiên sau từng đó năm, tập đoàn đã khẳng định được vị thế trong ngành chăn nuôi.

Nói rộng hơn, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát - cho biết nông nghiệp là ngành nghề có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ 2 cho tập đoàn, chỉ sau thép. Với truyền thống sản xuất công nghiệp, tập đoàn xác định đầu tư nghiêm túc vào nông nghiệp theo chuỗi quy mô lớn, bài bản ngay từ đầu, thay vì nhỏ lẻ, manh mún.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch công ty - nói chào bán cổ phiếu để mở rộng chuỗi giá trị (Ảnh: HPG).

Ông nhấn mạnh, việc chào bán và niêm yết 30 triệu cổ phiếu là bước đi chiến lược để mở rộng chuỗi giá trị, có thêm nhà đầu tư và dài hạn là tìm kiếm thêm nhà đầu tư chiến lược. Nguồn vốn huy động được dùng để nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Lý giải với nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp "tay ngang", bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó chủ tịch - cho biết nhờ văn hoá vận hành kỹ lưỡng và khả năng kiểm soát chặt chẽ chi phí, quy trình và bán hàng. Doanh nghiệp chủ động giữ quy mô hợp lý, không mở rộng ồ ạt ngay cả khi giá heo tăng mạnh, giúp duy trì hoạt động ổn định.

Công ty cũng không chọn hợp tác hay gia công để tránh xung đột lợi ích và giữ quyền kiểm soát toàn bộ chuỗi. Triết lý chiến thắng chính mình trước khi thắng thị trường là nền tảng giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao và vận hành bền vững trong nhiều năm qua.

Năm 2024, công ty đạt doanh thu thuần 6.909 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.040 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng qua, lợi nhuận sau thuế đạt 1.295 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 56,4%. Trong cơ cấu doanh thu, chăn nuôi heo là mảng đóng góp lớn nhất, tiếp sau là thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và gia cầm.

Nhà đầu tư quan tâm đến việc doanh nghiệp có hơn 1.000ha đất trang trại là đất sở hữu hay đi thuê. Lãnh đạo công ty trả lời tất cả là đất Hòa Phát xin dự án, sở hữu 50 năm, trả tiền một lần hoặc trả tiền thuê đất hàng năm.

Ông Nguyễn Việt Thắng thừa nhận khó khăn nhất là quá trình mở rộng quỹ đất làm trang trại nông nghiệp, bởi quy định mới càng ngày càng siết chặt. Diện tích chăn nuôi bò đã đủ đáp ứng nhưng với chăn nuôi heo thì đang đòi hỏi cần tăng thêm. Vị này còn cho rằng may mắn vì 10 năm trước, tập đoàn đã sớm xin dự án bởi với quỹ đất hơn 1.000ha, lượng tiền phải bỏ ra bây giờ có lẽ gấp vài lần.

Sẽ mở rộng mảng kinh doanh mới

Công ty Nông nghiệp Hòa Phát đang hoạt động trong 4 mảng kinh doanh chính gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, chăn nuôi bò và chăn nuôi gia cầm và sản xuất trứng gà. Sau khi lên sàn, công ty dự kiến sẽ mở rộng thêm mảng kinh doanh mới.

Theo đại diện công ty, mảng thực phẩm hiện vẫn chưa được triển khai rộng rãi do doanh nghiệp còn đối mặt nhiều thách thức. Xuất phát điểm của công ty là sản xuất thép theo mô hình B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), nên khi chuyển sang nông nghiệp, hướng tiếp cận cũng tương tự.

Tuy nhiên, khi bước sang khâu sản xuất thực phẩm, đặc biệt là giết mổ và phát triển sản phẩm mang thương hiệu, việc xây dựng hệ thống phân phối lại là trở ngại lớn. Không có chuỗi bán lẻ riêng, công ty lâu nay chủ yếu tiêu thụ hàng thông qua đại lý. Do đó, vị đại diện cho rằng nếu làm thực phẩm thì phải làm tới nơi, đảm bảo chắc chắn thành công.

Thừa nhận làm mảng thực phẩm không khó, nhưng đại diện công ty chỉ ra khó ở khâu phải kiểm soát được toàn bộ chuỗi, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Hiện doanh nghiệp đang nghiên cứu hệ thống phân phối phù hợp, dự kiến khai thác 2 kênh chính gồm siêu thị và đại lý. Trong đó, việc hợp tác sâu hơn với các nhà bán lẻ lớn là yếu tố quan trọng.