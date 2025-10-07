Toyota 30 năm: Hành trình của sự thấu hiểu, cống hiến và chuyển mình cùng đất nước

Năm 2025, guồng quay của thời gian chạm đến những cột mốc lịch sử: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày thành lập nước; 30 năm Việt Nam thoát khỏi cấm vận để đến với “ánh sáng” của hội nhập.

Cũng trong thời khắc lịch sử này, năm 1995, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đặt dấu mốc thành lập trụ sở tại Việt Nam, trong đó có thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới Toyota, góp phần mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của đất nước.

Ngược dòng thời gian trở về những năm đầu thập niên 90, đất nước gồng mình bước qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài là bài toán nan giải.

Giữa bối cảnh đó, Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC) quyết định đầu tư vào thị trường Việt Nam. Năm 1992, hãng tiến hành thăm dò, tìm hiểu thị trường. Năm 1994, Toyota đặt vấn đề liên doanh với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Năm 1995, nhà máy Toyota được thành lập với trụ sở đặt tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) đặt dấu mốc cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Đến năm 1996, những chiếc xe Toyota đầu tiên đã rời khỏi dây chuyền sản xuất, lăn bánh đến mọi miền đất nước.

Ở thời kỳ ấy, việc sở hữu một chiếc xe ô tô là giấc mơ xa vời của đại đa số người dân, khi cái ăn, cái mặc vẫn là nỗi lo quá lớn. Hình ảnh những chiếc Crown, Corolla, Camry chạy trên đường phố mang theo khát khao về viễn cảnh tươi sáng, sung túc, hiện đại.

Trải qua 3 thập kỷ, hãng xe Nhật Bản đã phát triển không ngừng về quy mô và năng lực sản xuất, nội địa hóa và tạo ra hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển đất nước trên nhiều phương diện.

Nhà máy Toyota tại Việt Nam sở hữu dây chuyền sản xuất đầy đủ với 5 quy trình: dập, hàn, sơn, lắp ráp và kiểm tra. Năng lực sản xuất trung bình đạt 46.000-53.000 xe/năm và Toyota đang sản xuất, lắp ráp 4 mẫu xe Vios, Fortuner, Veloz Cross và Avanza Premio. Hãng cũng phát triển hệ thống 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp thuần Việt với hơn 1.000 sản phẩm nội địa hóa các loại.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm, hãng xe Nhật Bản chia sẻ những thành tựu lớn đã đạt được. Toyota là hãng xe tiên phong vượt mức 700.000 xe xuất xưởng, hơn 1 triệu xe bán ra thị trường và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng sau bán hàng. Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ USD.

Hãng đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách nhà nước, nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024. Với tổng diện tích 310.000 mét vuông, nhà máy Toyota đã tạo công ăn việc làm cho gần 1.500 lao động, trong đó gần 50% là người dân địa phương, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Song song với sản xuất - kinh doanh, Toyota kiên định với mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại” khi đóng góp đến gần 32 triệu USD cho các hoạt động trách nhiệm xã hội trên 4 lĩnh vực: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Những điểm trường khang trang được xây dựng, những cây xanh được trồng trên vùng đất tốt, những mô hình đảo giao thông an toàn hay những sân chơi bằng lốp xe tái chế… đã và đang góp phần “ươm mầm” về một tương lai tốt đẹp hơn trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Trước những biến động không ngừng của ngành công nghiệp ô tô cùng định hướng mới của đất nước, Toyota đã có chiến lược phát triển để thích ứng với thời cuộc và giữ vững niềm tin yêu trong lòng khách hàng.

Tại sự kiện tối 25/9, hãng xe Nhật Bản thông báo kế hoạch mang tính đột phá. “Tôi vinh dự được thông báo rằng, Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD”, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc Toyota - chia sẻ.

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á, kiêm Phó giám đốc Điều hành Tập đoàn Toyota Nhật Bản phụ trách khu vực châu Á - cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng các công nghệ tiếp cận đa chiều để hỗ trợ nhu cầu di chuyển của mọi người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: “Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ tại COP26 về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Điều đó đòi hỏi sự chung tay của Chính phủ, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh Phú Thọ xác định phát triển kinh tế xanh, bền vững, lấy công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và hạ tầng thông minh làm trụ cột. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược toàn cầu của Toyota”.

Chiến lược hoạt động mới của Toyota cũng nhận được sự ủng hộ của Chính phủ. Tại buổi làm việc sáng 25/9 với ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Công ty Toyota châu Á cùng đoàn công tác, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Chính phủ nhất quán ủng hộ Toyota tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Chúc Toyota tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong 1 kỷ nguyên mới đầy triển vọng”.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường xe Hybrid Electric tại Việt Nam có những chuyển biến tích cực. Từ thương hiệu đơn độc trên hành trình phát triển dòng xe Hybrid, hiện ngoài Toyota đã có một số hãng xe toàn cầu giới thiệu các mẫu xe Hybrid Electric tại Việt Nam, khiến thị trường xe lai trở nên thú vị hơn.

Doanh số xe Hybrid Electric 8 tháng đầu năm tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái (theo VAMA). Trong đó, Toyota vẫn dẫn đầu về số lượng mẫu xe và doanh số. Tính đến tháng 8, hơn 18.700 xe Toyota Hybrid Electric đang lăn bánh trên khắp Việt Nam, giúp giảm phát thải 351.407 tấn CO2.

Sự ủng hộ của Chính phủ, các cơ quan ban ngành, địa phương và sự tin yêu của khách hàng sẽ là động lực to lớn để hãng xe Nhật Bản viết tiếp trang sử mới tại Việt Nam.

Thiết kế: Tuấn Huy

Nội dung: Trường Thịnh

07/10/2025 - 10:00