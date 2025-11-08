Giữa đống đổ nát, ngành điện lực chạy đua để đưa ánh sáng trở lại

Ngày 8/11, ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang huy động tối đa lực lượng để sửa chữa, khôi phục hệ thống điện trên toàn tuyến.

Theo ghi nhận đến 7h ngày 8/11, có khoảng 380.000 khách hàng ở Gia Lai đang mất điện. Trong đó, khách hàng bị mất điện ở khu vực phía đông Gia Lai chiếm 70%.

Lực lượng điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố trên khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Ngành điện lực đã huy động hơn 1.500 lao động và hơn 60 phương tiện cơ giới chuyên dụng để khẩn trương khôi phục điện trong thời gian sớm nhất. Sự thiệt hại quá lớn nên Điện lực Miền Trung cũng huy động 250 nhân viên từ các địa phương để hỗ trợ khắc phục sự cố", ông Châu cho hay.

Ông Nguyễn Minh Cẩm, cán bộ Điện lực Đà Nẵng, cho biết ông cùng gần 100 nhân viên đã lên đường trong đêm đến Gia Lai để cùng địa phương xử lý tình trạng mất điện diện rộng.

Nhiều tuyến đường ở khu vực Quy Nhơn vẫn còn trong tình trạng ngổn ngang, đổ nát sau cơn bão Kalmaegi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Cẩm, đội đang tập trung xử lý các tuyến trung thế dọc trục đường Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn, nơi nhiều trụ điện hư hỏng nặng. Các trụ điện ở Quy Nhơn đều chung tình trạng bệ sứ, dây dẫn bị đứt do cây cối gãy đổ...

"Mức độ thiệt hại tại Quy Nhơn gần tương đương Hạ Long trong bão Yagi xảy ra năm 2024", ông Cẩm nói.

Người dân mong sớm khôi phục điện để thuận tiện cho sinh hoạt, sản xuất (Ảnh: Phạm Hoàng).

Anh Trần Đình Hùng, thành viên tổ công tác 22 người của Điện lực Đà Nẵng, cho hay đội anh có mặt tại Quy Nhơn từ rạng sáng để xử lý các tuyến trung thế bị đứt gãy.

“Khối lượng hư hỏng quá lớn. Một phần do địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó với bão mạnh. Cây xanh không được cắt tỉa trước bão nên khi gió mạnh quật xuống đã làm đứt dây, gãy trụ, gây mất điện diện rộng”, anh Hùng cho biết.

Ngành điện lực đang chạy đua với thời gian để sớm khôi phục sự cố cho người dân (Ảnh: Phạm Hoàng).

Kể lại thời điểm bão ập đến, ông Nguyễn Văn Sang, trú tại đường Thanh Niên, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng:

“Không ai nghĩ gió lại lớn đến vậy. Điện cúp, cả nhà phải ôm nhau ngồi trong bóng tối. Bên ngoài tiếng mái tôn bay, tiếng gió rít nghe rất đáng sợ”, ông Sang nhớ lại.

Theo Giám đốc Điện lực Gia Lai, hiện nay 30/30 trạm 110kV đã được khắc phục có điện. Dự kiến tối 8/11 cơ bản cấp điện lại cho một số phường trung tâm ở Quy Nhơn. Các xã, phường hư hại nặng sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động toàn lực khắc phục sự cố, đặt mục tiêu khôi phục điện toàn khu vực trong 3 ngày tới.