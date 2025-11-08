Lâm Đồng khẩn cấp ứng cứu đập 1,7 triệu m3 có nguy cơ vỡ

Liên quan sự cố rạn nứt, nguy cơ vỡ hồ thủy lợi Cay An tại xã Tà Năng, ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, địa phương kích hoạt phương án ứng phó cấp bách; phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá nhanh mức độ nguy hiểm và đề xuất giải pháp.

Lực lượng chức năng xuyên đêm gia cố thân đập Cay An (Ảnh: Minh Hậu).

Đồng thời, các cơ quan chức năng thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật khẩn cấp để tiêu thoát nước, giảm áp thân đập, hạ thấp nước hồ, gia cố tạm mái đập bằng bao cát, rọ đá, đóng cừ tràm… để cứu công trình. Tuyệt đối không chờ hoàn thiện các thủ tục hành chính mới thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao theo dõi diễn biến thời tiết để có giải pháp chủ động trong xử lý, khắc phục sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao Sở Xây dựng phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan, kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ nguy hiểm sự cố, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý khẩn cấp đối với công trình hồ nước Cay An.

UBND xã Tà Năng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí nơi ở tạm an toàn; bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách xã để hỗ trợ cho người dân…

Lực lượng chức năng thực hiện biện pháp gia cố thân đập Cay An (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, khoảng 20h30 ngày 7/11, lực lượng chức năng phát hiện thân đập hồ Cay An bị rỉ nước nên phát cảnh báo đến người dân và lên phương án ứng phó.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, phần chân đập gần cửa xả xuất hiện vết nứt dài 54m, sâu 2m, độ mở miệng 0,2-0,5m, nguy cơ vỡ đập.

Trong đêm, người dân tại các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe ở vùng hạ lưu được di chuyển đến nơi an toàn.

Hồ Cay An có dung tích thiết kế gần 1,7 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho hơn 200ha đất nông nghiệp vùng hạ du. Công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động năm 2007.