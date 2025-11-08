Tuyển Malaysia có nguy cơ “biến mất” trong nhiều năm

Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo ở vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã tuyên bố sẽ kiện Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, cơ hội để Malaysia lật ngược thế cờ là rất thấp. Thậm chí, Malaysia đang có nguy cơ lớn bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 trong hai trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Nếu điều này xảy ra, “Bầy hổ” không còn cơ hội thi đấu ở Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia có nguy cơ không được thi đấu ở các giải chính thức trong nhiều năm (Ảnh: FAM).

Ông Christopher Raj, cựu thành viên Ủy ban điều hành FAM, lo ngại về án phạt dành cho đội tuyển Malaysia: “Án phạt của AFC không có nghĩa là FAM bị đình chỉ hoạt động, mà là trong 4 năm tới sẽ không có bất kỳ giải đấu chính thức nào.

Nếu Malaysia giành quyền dự Asian Cup 2027 thì đội bóng sẽ được thi đấu tại Saudi Arabia. Sau đó, vòng loại cho kỳ tiếp theo sẽ chỉ bắt đầu vào năm 2029. Nhưng nếu bị xử thua hoặc cấm thi đấu, đội tuyển sẽ không được tham dự giải đấu cấp châu lục nào trong suốt những năm 2026, 2027, 2028, 2029.

Tôi không nói về SEA Games hay các giải khu vực Đông Nam Á, mà là về giải đấu cấp cao nhất dành cho đội tuyển quốc gia”.

Chuyên gia Christopher Raj lo ngại Malaysia sẽ ngày càng tụt hạng FIFA nếu bị xử thua tuyển Việt Nam và Nepal (Ảnh: NST).

Ông Christopher Raj cũng cho rằng những án phạt liên tiếp từ FIFA và sắp tới là AFC có thể khiến Malaysia tụt dốc và không còn cơ hội đối đầu với những đối thủ mạnh: “Có thể đội tuyển Malaysia sẽ bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA và tụt dốc về thứ hạng.

Khi đó, chúng ta có thể chỉ còn được thi đấu với các đội có thứ hạng thấp hơn như Nepal, Sri Lanka hoặc Bhutan. Bởi nếu không thi đấu, thứ hạng của Malaysia sẽ giảm. Khi thứ hạng thấp, các đội mạnh hơn sẽ không muốn đá giao hữu với đội bóng. Ví dụ, tại sao một đội xếp hạng 80 thế giới lại muốn gặp đội đứng thứ 145? Họ đâu được lợi gì từ trận đấu đó”.

Hôm qua (7/11), đội tuyển Malaysia đã công bố danh sách tập trung cho trận gặp Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Họ vẫn tiếp tục được thi đấu ở giải đấu này cho tới khi AFC đưa ra phán quyết.