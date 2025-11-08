Vinhomes Cần Giờ hút hàng trăm người xếp hàng đăng ký ngày đầu ra mắt

Sức nóng lan toả khắp 2 miền Nam - Bắc

Trong 2 ngày 6-7/11, phòng thủ tục của Vinhomes tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TPHCM) đã kín chỗ. Nhiều người xếp hàng xuyên trưa để làm thủ tục.

Ra khỏi phòng làm thủ tục, ông Nguyễn Hữu Minh (56 tuổi) không giấu được niềm vui. “Vợ chồng tôi muốn tìm một ngôi nhà để chuẩn bị cho lúc về hưu. Vinhomes Green Paradise là dự án tôi tin tưởng bởi quy hoạch đẳng cấp, thiên nhiên tươi đẹp và tầm nhìn dài hạn. Đăng ký sớm lúc này vừa chọn được căn đẹp lại vừa có lợi thế lớn về giá”, ông Minh chia sẻ.

Hàng trăm người xếp hàng săn cơ hội sở hữu sớm quỹ căn đẹp nhất Vịnh Ngọc (Ảnh: CĐT).

Cách cả nghìn cây số, khu vực phía Bắc cũng có lượng người đổ về sàn giao dịch Vinhomes tại Vincom Plaza Long Biên (Hà Nội). Chị Hà Hoài Thu, một nhà đầu tư tại Hà Nội, tiết lộ đặt mục tiêu phải có suất ký quỹ đầu tiên.

“Tôi tin Vịnh Ngọc sẽ là tâm điểm sống mới của giới thượng lưu, và nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang tại đây sẽ rất lớn”, chị Hà Hoài Thu (Hà Nội) chia sẻ.

Trong khi đó, một khách hàng khác tại Hà Nội cũng tâm đắc chia sẻ sau khi chọn căn thành công: “Cá nhân tôi đánh giá dự án rất tiềm năng về lâu dài vì sở hữu nhiều tiện ích, mật độ xây dựng rất thấp và quan trọng nhất là mô hình đô thị ESG, sinh thái, tái sinh và tái tạo, lại có địa thế tựa rừng ngập mặn 75.000ha. Vinhomes cũng kiểm soát rất chặt chẽ về phát thải carbon, đó là điều tôi rất thích. Tôi cũng đã có tuổi, thích một nơi để trở về, để nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng”.

Có cơ hội sở hữu sớm quỹ căn Vịnh Ngọc giúp khách hàng đón đầu chu kỳ tăng giá (Ảnh: CĐT).

Việc Vinhomes Green Paradise chọn Vịnh Ngọc - khu sát biển với quy mô 587ha là bước đi chiến lược, đón nhịp hạ tầng và chu kỳ tăng giá của Cần Giờ.

“Cần Giờ đang bước vào đầu chu kỳ nên dư địa rất lớn và cũng hứa hẹn biên lợi nhuận lớn, nhất là với người có khẩu vị đầu tư dài hạn. Đối với một thị trường mới nổi còn nhiều dư địa và hứa hẹn tính thanh khoản cao thì đầu tư vào đầu chu kỳ bao giờ cũng là sự lựa chọn phù hợp”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), phân tích.

Sức hút của “vịnh tỷ phú”

Theo các chuyên gia, sức hút của Vịnh Ngọc được tạo nên bởi ba từ khóa: vị trí kim cương - thiết kế độc bản - tiện ích thượng lưu.

Tọa lạc ở vị trí sát biển nhất trong tổng thể siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise 2.870 ha, Vịnh Ngọc (The Green Bay) được ví như viên ngọc lục bảo rực sáng bên bờ biển Đông - nơi ngước lên là trời xanh, nhìn ra trước mặt là biển, và xa xa là tòa tháp 108 tầng “chạm mây”. Đây cũng là khu vực sở hữu mặt biển hồ rộng nhất dự án, lên tới 1km khoảng cách giữa 2 bờ.

Vị trí này không chỉ giúp cư dân tương lai của Vịnh Ngọc tận hưởng môi trường sống và tầm nhìn hiếm có, mà còn kết nối nhanh chóng từ 13 phút tới trung tâm TPHCM nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, đồng thời liên thông nhanh tới Vũng Tàu qua tuyến đường vượt biển qua vịnh Gành Rái.

Vinhomes Green Paradise là điểm đến an cư mới của giới thượng lưu toàn cầu (Ảnh: CĐT).

Lấy cảm hứng từ đảo quốc Singapore, Vịnh Ngọc được ví như “vịnh tỷ phú” xa hoa, sinh thái và năng động bậc nhất châu Á. Điểm nhấn quy hoạch độc đáo là mô hình biệt thự ngón tay (Finger Villas) giúp mỗi căn đều có bãi tắm riêng sau nhà và không gian sinh thái tách biệt. Có những căn có tầm nhìn lên tới hơn 8km hướng ra mặt hồ Lagoon 800ha.

Nếu kiến trúc được xem là “xương sống” tạo nên hình hài của Vịnh Ngọc, thì hệ tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) độc đáo chính là “trái tim” mang đến sức sống cho toàn bộ khu vực.

Tâm điểm của nhịp sống sôi động là Clarke Bay - tổ hợp ẩm thực, mua sắm giải trí và ăn chơi đêm, lấy cảm hứng từ Clarke Quay (Singapore). Dự kiến mỗi năm Clarke Bay sẽ đón hàng triệu lượt khách, trở thành điểm hẹn 24/7 của giới trẻ toàn cầu và cư dân tinh hoa.

Phân khu Vịnh Ngọc với 100% biệt thự có bãi tắm riêng sau nhà, được ví như vịnh tỷ phú xa hoa, sinh thái và năng động bậc nhất châu Á (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó là hai công viên biểu tượng cho sự giao hòa giữa năng lượng và thiên nhiên. Công viên Vịnh Ngọc mang sắc màu lễ hội với những buổi tiệc (pool party) và DJ show sôi động giữa khung cảnh ánh sáng rực rỡ; trong khi Công viên Ngọc Trai lại là không gian thư giãn sinh thái với công viên nước mini và lễ hội nước sôi động.

Vịnh Ngọc cũng là nơi hội tụ những tiện ích đẳng cấp bậc nhất của dự án. Nổi bật là Bệnh viện quốc tế Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), giúp cư dân không cần phải sang Mỹ vẫn được tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế

Resort 6 sao Ritz-Carlton là điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất khu vực, còn Vincom Plaza, Green Bay Market… tạo nên nhịp sống năng động giữa không gian biển và rừng bất tận.

Mỗi tiện ích đều được kiến tạo theo triết lý “sống và tận hưởng” - đúng tinh thần ESG++ mà Vinhomes Green Paradise theo đuổi. Nhờ đó, Vịnh Ngọc hứa hẹn không chỉ là chốn an cư của giới tinh hoa mà còn là biểu tượng sống mới của thời đại bền vững.