Chủ nhà hàng ở Quy Nhơn lạc giọng vì mất trắng 4 tỷ đồng sau bão Kalmaegi

Sáng 8/11, anh Khoa Tân - chủ hệ thống nhà hàng Mr. Mộc trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) - cùng nhân viên thu dọn đống đổ nát.

Người đàn ông gần như lạc giọng, thất thần khi chứng kiến cơ ngơi gây dựng suốt nhiều năm bị sập hoàn toàn.

Trong bốn cơ sở kinh doanh ăn uống được anh vất vả tạo dựng, hai nhà hàng bị sập hoàn toàn chỉ còn trơ lại khung sắt. Hai cơ sở còn lại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Trước đó, mỗi cơ sở này có thể đón tối đa hàng trăm khách mỗi ngày.

Cơ sở kinh doanh ăn uống của anh Tân chỉ còn đống đổ nát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tổng thiệt hại lên tới 4 tỷ đồng. Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận mưa bão nào lớn như vậy. Thiệt hại lần này cũng lớn chưa từng có", anh Tân trao đổi với phóng viên Dân trí.

Khi nghe tin dự báo thời tiết về việc bão Kalmaegi (cơn bão số 13) dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, anh Tân huy động toàn bộ nhân viên gia cố kỹ càng hàng quán của mình.

Nhà hàng thiết kế chủ yếu bằng tường kính và mái tôn. 20h ngày 6/11 khi bão đổ bộ, gió quật mạnh khiến mái tôn và tường kính không trụ nổi, sập hoàn toàn.

Toàn bộ hệ thống nội thất từ bàn ghế, máy móc cho tới thiết bị bếp cũng hư hỏng nặng. Anh Tân cho biết phải tạm gác nỗi buồn để xây dựng lại từ đầu.

Ngay từ ngày 7/11, chủ cơ sở kinh doanh đôn đáo gọi điện tìm thợ tới sửa chữa để nhanh chóng khắc phục hậu quả. Anh ước tính phải mất cả tháng để khôi phục hai cơ sở ăn uống đã bị sập hoàn toàn.

Nhà hàng hải sản trên đường Xuân Diệu bị gió thổi bay toàn bộ hệ thống cửa kính cường lực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đó khoảng 4km, anh Tô Thành Công, chủ một nhà hàng hải sản nổi tiếng nằm trên đường Xuân Diệu, cũng đang tìm thợ để sửa chữa cơ sở kinh doanh của mình.

"Sống ở Quy Nhơn mấy chục năm, tôi không tưởng tượng nổi cơn bão lại nguy hiểm như vậy", anh Công nói.

Chủ cơ sở cho biết, nhà hàng hải sản bị gió quật làm vỡ toàn bộ tường làm từ kính cường lực, mái bị tốc, hệ thống đèn bên trong cũng hỏng. Bàn ghế nội thất phía trong bị hỏng quá một nửa. Sáng 8/11, khu vực nơi anh Công sinh sống vẫn chưa có điện, nước sinh hoạt, đường truyền Internet.

Biết trước cơn bão có cường độ mạnh, các nhân viên nhà hàng sớm phòng chống bằng cách chặn cửa, dọn gọn đồ kê lên cao nhưng không ăn thua. Anh Công ước tính sau trận bão, nhà hàng thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Một cột bảng hiệu lớn trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió bão quật ngã, đổ sập xuống mặt đường (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tương tự, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển cũng bị thiệt hại nặng. Đại diện một khu nghỉ dưỡng 5 sao thuộc phường Ghềnh Ráng cho biết, sóng lớn ập vào làm vỡ hàng loạt hệ thống cường lực, gây ngập bên trong. Sau bão, cơ sở lưu trú này dự kiến phải thay mới nhiều đồ nội thất.

"Hơn chục năm kinh doanh, chưa bao giờ chúng tôi bị tổn thất cơ sở vật chất nặng nề như lần này", đại diện khu lưu trú chia sẻ.

Chủ một cửa tiệm cà phê nằm ở góc đường Đặng Văn Ngữ thuộc phường Quy Nhơn Nam cũng thất thần nhìn cơ sở kinh doanh của mình bị vỡ vụn toàn bộ cửa kính và tốc mái. Con số thiệt hại lên tới 800 triệu đồng trong khi cơ sở mới hoạt động chưa tới một năm.

"Tôi đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để gây dựng cơ sở này, nhưng giờ cũng tan tành. Sức tàn phá của cơn bão quá khủng khiếp", anh M.T. nói.

Bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua nhiều tỉnh, thành ven biển miền Trung để lại hậu quả nặng nề. Sau hơn 5 giờ quần thảo với sức gió có lúc cấp 13, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng cho các tỉnh như Đắk Lắk, Gia Lai.

Theo thông tin được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra tối 7/11, tỉnh Gia Lai thiệt hại 5.000 tỷ đồng, còn Đắk Lắk bước đầu ghi nhận thiệt hại 2.050 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy bão số 13 làm 5 người chết, 6 người bị thương; 52 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk bị sập; hư hỏng, tốc mái gần 2.600 nhà; 9 tàu bị sóng đánh chìm.