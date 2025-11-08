CSGT Hà Nội lý giải việc nhiều trụ đèn giao thông không còn đếm giây

Ngày 8/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Theo cảnh sát, trong thời gian triển khai thực hiện công việc trên, hệ thống đèn đếm lùi (đếm giây) tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển.

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo không còn đèn đếm giây (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu, sự hướng dẫn của lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và lưu thông thông suốt trong thời gian lực lượng chức năng nâng cấp hệ thống đèn.

Theo cảnh sát, hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao trên địa bàn thành phố Hà Nội do công an thành phố trực tiếp quản lý, vận hành. Đây là một trong những hạ tầng trọng yếu trong công tác tổ chức, điều hành giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô.

Tuy nhiên, phần lớn hệ thống này được đầu tư từ nhiều năm trước, công nghệ cũ, chỉ phù hợp với điều kiện giao thông có lưu lượng thấp. Trong khi đó, giao thông Hà Nội ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ cao, hệ số đi lại trung bình đạt 2,73-3,1 chuyến/người/ngày, chưa có đột phá về giao thông công cộng, dẫn đến áp lực ùn tắc tăng mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của công an thành phố, Phòng CSGT Hà Nội đã rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu và xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống điều khiển, hướng đến khả năng điều khiển linh hoạt, thích ứng theo dữ liệu giao thông thời gian thực.

Hệ thống đèn đếm lùi (đếm giây) tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Cảnh sát cho biết, giải pháp trọng tâm được triển khai là thu thập dữ liệu giao thông bằng camera chuyên dụng, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đạt độ chính xác tới 95%, kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller).

Theo đó, hệ thống sẽ cho phép tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ theo lưu lượng thực tế, giúp giảm thời gian chờ, tăng thông lượng tại các nút giao.

Nhà chức trách lấy dẫn chứng, thử nghiệm trong năm 2024 tại hai nút giao trên tuyến đường Võ Chí Công gồm: Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn cho thấy hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, thời gian chờ giảm 20-30%, dòng xe di chuyển thông suốt, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm.

Ngoài ra, hệ thống mới còn có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến, hành lang, tối ưu hóa lưu lượng toàn tuyến. Khi triển khai đồng bộ, hệ thống không chỉ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả chỉ huy điều hành mà còn giảm áp lực cho lực lượng CSGT trong việc trực tiếp điều tiết tại nút giao thông.