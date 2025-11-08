Đã tìm thấy người đàn ông lao xuống biển giữa tâm bão Kalmaegi cứu người

Ngày 8/11, một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận 1 trong 3 ngư dân bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều 6/11 đã được cứu.

Người được cứu sống là ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú tại thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) 1 trong 2 người bơi thúng ra cứu người đàn ông nhảy xuống biển tự vẫn.

Ông Phạm Duy Quang (áo thun sọc) được các thuyền viên trên tàu Hải Nam 39 ứng cứu (Ảnh: Cuộc sống diệu kỳ).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được thông tin từ ông Hoàng Phú Xuyên, thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 (Quốc tịch Việt Nam), trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng.

Vào khoảng 08h45 ngày 8/11, khi tàu hành trình qua vùng biển tỉnh Gia Lai, đã phát hiện ông Quang.

Ba người đàn ông trên thuyền thúng không thể vào bờ vì gió to, sóng lớn (Video: Người dân cung cấp).

Thời điểm cứu được, ông Quang hơi yếu nhưng tâm lý ổn định. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên đã sơ cứu, chăm sóc ban đầu, sức khỏe của ông Quang đã tạm ổn định.

Dự kiến, ông Quang sẽ được đưa về đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 8/11.

Như Dân trí phản ánh, chiều 6/11, ông D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử.

Phát hiện sự việc, 2 người dân địa phương dùng thuyền thúng ra biển cứu ông C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thuyền thúng bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Khoảng 11h30 ngày 7/11, một trực thăng của Bộ Quốc phòng đã cất cánh để tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn.