Hà Nội: Lạ lùng tổ dân phố cho phép bắt giữ người vứt rác bừa bãi

Phản ánh tới báo Dân trí, ông N. T. N. (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) cho biết, trên bảng thông báo khu vực người này sinh sống xuất hiện sự việc kỳ quặc: Tổ dân phố công khai kêu gọi bắt giữ người trái pháp luật.

Cụ thể, bảng thông báo gắn trên tường khu dân cư số 66, ngõ Thông Phong có hai nội dung. Một là “Ô tô không đỗ ở đây”, dù trên đoạn đường từ ngách 64 Thông Phong đến khu vực này không hề có biển cấm dừng, cấm đỗ nhắc lại.

Nội dung thứ hai gây tranh cãi là “Cấm vứt rác bừa bãi ở khu vực này, mọi người được quyền nhắc nhở và bắt giữ người vi phạm”, bên dưới ghi “Tổ dân phố số... thông báo”.

Bảng thông báo trong ngõ Thông Phong (Ảnh: Gia Đoàn).

Ông N. cho rằng, việc tập thể hoặc cá nhân chỉ đạo ghi nội dung này lên bảng là hành vi khuyến khích người dân bắt giữ người trái pháp luật, có dấu hiệu vi phạm Điều 157 Bộ luật Hình sự, tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

“Nếu người dân nhận thức rằng đã được tổ dân phố cho phép nên được quyền bắt giữ người vứt rác, sau đó người vi phạm chống cự lại, hậu quả sẽ rất khó lường”, ông N. lo ngại.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vị trí tấm bảng gây bức xúc ở đối diện cổng Bệnh viện Tràng An (ngõ Thông Phong, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

Liên quan đến sự việc trên, ông Hoàng Đức Độ, Tổ trưởng Tổ dân phố 19, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội), xác nhận với phóng viên Dân trí, nội dung trên bảng thông báo là do tổ dân phố viết.

Theo vị tổ trưởng dân phố, khu vực bảng thông báo và phía đối diện trước đây thường xuyên bị người dân biến thành núi rác tự phát, ô tô cũng hay dừng đỗ gây cản trở lối đi.

“Sáng ra, rác chất thành núi, bốc mùi hôi thối. Tổ dân phố phải cử người thay nhau canh gác, không cho người dân mang rác ra đổ ở khu vực này”, ông Độ nói.

Về dòng chữ gây tranh cãi, vị tổ trưởng tổ dân phố khẳng định nội dung không có gì sai, mọi người được quyền bắt giữ người vi phạm pháp luật về việc đổ rác ra đường phố, ngõ xóm để xử phạt.

“Viết lên bảng thông báo để ngăn chặn người dân đổ rác bừa bãi, đâu có ai bắt. Nếu có thì cán bộ công an, tổ trưởng dân phố bắt chứ dân ai người ta làm chuyện đó. Đến nay chúng tôi chưa bắt trường hợp nào cả. Yên tâm, câu từ tôi viết không có gì sai cả”, ông Độ nói.

Theo luật sư, việc trao quyền bắt giữ thông qua một bảng thông báo là tùy tiện, không đảm bảo về hình thức cũng như nội dung của một mệnh lệnh hành chính (Ảnh: Gia Đoàn).

Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), nhận định hành vi vứt rác bừa bãi không phải là tội phạm hình sự, do đó người dân không có quyền bắt giữ người vi phạm như đối với tội phạm.

“Việc trao quyền bắt giữ thông qua một bảng thông báo là tùy tiện, không đảm bảo về hình thức cũng như nội dung của một mệnh lệnh hành chính”, luật sư Lực nói.

Theo luật sư, UBND phường cần sớm có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng ban hành hoặc treo các thông báo có nội dung sai thẩm quyền, trái quy định pháp luật, bởi điều đó xâm phạm quyền tự do thân thể và quyền đi lại của công dân.

“Chúng ta không đồng tình với hành vi xả rác sai quy định, nhưng việc xử lý phải phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. Không thể “dùng dao mổ trâu để giết gà”, tức là áp dụng một biện pháp vượt quá mức cần thiết đối với hành vi vi phạm hành chính”, luật sư nhấn mạnh.