Biến Vespa cổ thành xe điện với bộ chuyển đổi “cắm là chạy”, giá 120 triệu

Vespa hai thì, Vespa cổ là thú chơi của không ít người tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều quốc gia áp dụng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe và thực hiện “chuyển đổi xanh”, Vespa cổ không còn phù hợp với những quy định mới.

Do đó, bộ chuyển đổi của Retrokit - một công ty khởi nghiệp tại Italia - được xem là giải pháp cho những tín đồ của Vespa cổ, mong muốn lưu giữ nét đẹp trong bối cảnh mới. Phụ tùng này có thể biến những xe Vespa động cơ đốt trong thành xe điện mà không cần thay đổi cấu trúc, chỉ cần “cắm là chạy”.

Những chiếc Vespa cổ sau khi lắp đặt bộ chuyển đổi của Retrokit vẫn giữ được vẻ đẹp cổ điển (Ảnh: Retrokit).

Bộ chuyển đổi của Retrokit gồm hai phần chính: một bộ pin lithium-ion dung lượng 2,3kWh đặt dưới yên xe giúp dễ dàng tháo lắp và một động cơ điện có công suất 7.000W thay thế động cơ xăng.

Phụ kiện này đi kèm hướng dẫn sử dụng giúp người dùng có thể tự chuyển đổi tại nhà, không cần thay đổi kết cấu khung xe. Theo nhà sản xuất, thời gian lắp đặt dự kiến khoảng 4 giờ.

Bộ chuyển đổi của Retrokit đã bao gồm phần “cốp” giúp cố định động cơ và pin vào khung xe nguyên bản (Ảnh: Retrokit).

Trên website của Retrokit, công ty này cho phép người dùng đặt mua bộ chuyển đổi dành cho dòng Vespa 50cc (bản Special, PK và Faro Tondo) hoặc 125cc (Primavera) với giá bán 3.990-4.200 Euro. Mức giá này quy đổi sang tiền Việt khoảng 120-127 triệu đồng, chưa tính chi phí vận chuyển.

Dành cho phiên bản 50cc, tốc độ của bộ Retrokit sẽ giới hạn xe ở 45km/h, trong khi với bản 125cc có thể đạt vận tốc tối đa 80km/h.

Pin có thể tháo rời (Ảnh: Retrokit).

Động cơ điện của bộ Retrokit đi kèm 3 chế độ lái: Eco, Drive và Sport. Trong đó, chế độ Eco cho khả năng di chuyển tối đa 80km sau mỗi lần sạc đầy, đồng thời tích hợp hệ thống phục hồi năng lượng động lực học (KERS), giúp tái nạp điện năng thông qua quá trình phanh hoặc xuống dốc.

Bộ chuyển đổi của Retrokit còn đi kèm một màn hình kỹ thuật số có thể thay thế cụm đồng hồ nguyên bản của Vespa, cho phép người dùng theo dõi các thông số như tốc độ, mức pin và chế độ lái (Ảnh: Retrokit).

Tại nhiều quốc gia, việc hoán cải xe xăng thành xe điện được xem là giải pháp giúp người dùng dễ dàng “chuyển đổi xanh”, tận dụng được những xe cũ. Việt Nam cũng đang nghiên cứu vấn đề này, mới đây nhất là đề xuất được Sở Xây dựng TPHCM gửi Cục Đăng kiểm, sau khi làm việc với một đơn vị phát triển hệ thống chuyển đổi động cơ điện cho xe xăng.

Tuy nhiên, bộ chuyển đổi Retrokit như trên chủ yếu dành cho những người “chịu chơi” vì giá bán khá cao. Với tầm tiền 120 triệu đồng, người dùng có thể mua được phần lớn các mẫu xe máy điện đang bán tại Việt Nam, trừ các mẫu mô tô điện của Nuen (giá từ 170 triệu đồng).