Lũ dâng cao, nhiều khu dân cư ở Lâm Đồng bị ngập sâu

Ngày 8/11, lãnh đạo UBND xã Lương Sơn cho biết, do mưa lớn ở Lâm Đồng kéo dài từ chiều 7/11, khiến nước lũ trên sông Lũy dâng cao gây ngập nhiều khu vực. Theo đó, nước lũ làm 170 căn nhà tại thôn Lương Bắc, Lương Tây, Lương Bình, Tân Sơn bị ngập sâu 1-1,2m; hơn 200ha rau màu bị nhấn chìm.

Một góc khu dân cư ở xã Lương Sơn bị ngập trong biển nước (Ảnh: Trần Nguyên).

Thời điểm xảy ra ngập lụt, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Lương Sơn cùng các cơ quan chức năng xã Lương Sơn huy động lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời chuẩn bị phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết: “Sáng nay, nước lũ bắt đầu rút, nhưng nhiều khu vực trũng thấp tiếp tục ngập. Địa phương đang tập trung hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp, xử lý hậu quả, phòng trừ dịch bệnh. Đồng thời, UBND xã thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng”.

Lãnh đạo UBND xã Lương Sơn cho biết, địa phương tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, thường xuyên cảnh báo đến người dân, đồng thời chủ động các phương án ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.