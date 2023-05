Tầm giá 600 triệu đồng chọn mua Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City?

Sedan hạng B là một trong những phân khúc phổ thông nhận được nhiều sự quan tâm nhất của người dùng Việt. Đây cũng là "chiến trường" nơi các hãng xe cạnh tranh kịch liệt với nhiều sản phẩm được phân phối.

Tuy nhiên, cuộc đua ngôi vị số 1 chủ yếu xoay quanh 3 mẫu xe là Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Trong đó, Vios là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc ở năm 2022 với tổng cộng hơn 23.500 chiếc được tiêu thụ nhưng lại bước sang năm 2023 đầy bất lợi khi liên tục bị Accent và City vượt qua.

Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2023, doanh số cộng dồn của Toyota Vios vẫn chưa bằng Hyundai Accent và Honda City.

Nhằm giúp sản phẩm chủ lực của mình tìm lại vị thế dẫn đầu, mới đây Toyota Việt Nam đã giới thiệu Vios 2023. Đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) chứ chưa phải là thế hệ hoàn toàn mới như các thị trường trong khu vực.

Điều này khiến một lượng không nhỏ người dùng cảm thấy không hài lòng nhưng Toyota Vios 2023 lại có một số nâng cấp đáng chú ý về trang bị. Vậy khi đặt lên bàn cân cùng 2 đối thủ kể trên (ở bản cao cấp nhất), Vios mới sẽ có lợi thế cạnh tranh gì?

Toyota Vios G CVT 2023 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về giá bán

Dù là bản facelift nhưng giá bán lẻ đề xuất của Toyota Vios G CVT 2023 lại không đổi, vẫn rẻ hơn 7 triệu đồng so với Honda City RS. Tuy nhiên nếu so với bản AT Đặc biệt của Hyundai Accent, Vios G vẫn đắt hơn 50 triệu đồng.

Mẫu xe Toyota Vios G CVT 2023 Hyundai Accent AT Đặc biệt Honda City RS Giá niêm yết 592 triệu đồng 542,1 triệu đồng 599 triệu đồng

Với giá bán lẻ đề xuất thấp hơn nhiều so với Vios và City, Hyundai Accent dễ tiếp cận được đông đảo người dùng hơn (Ảnh: TC Motor).

Về ngoại thất

Sở hữu giá bán thấp hơn, hiển nhiên Hyundai Accent sẽ có ít trang bị hơn Toyota Vios 2023 và Honda City. Ở ngoại thất, mẫu xe này chỉ được trang bị đèn trước và đèn sương mù dạng halogen còn cả Vios lẫn City đều sử dụng bóng LED.

Bàn về thiết kế, nhiều người dùng nhận định Honda City RS có vẻ ngoài thể thao hơn Hyundai Accent và Toyota Vios 2023 (Ảnh: Đình Nam).

La-zăng của Toyota Vios 2023 có kích thước nhỏ nhất trong 3 mẫu xe, chỉ 15 inch ở bản G CVT cao cấp nhất. Bù lại, chi tiết này có thiết kế khá bắt mắt, thậm chí có phần đẹp hơn mâm hợp kim của City, còn la-zăng của Accent tuy là loại 16 inch nhưng lại không "hợp gu" số đông người dùng.

Thiết kế mâm hợp kim mới của Toyota Vios 2023 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những người dùng quan tâm đến sự an toàn, hệ thống phanh của Honda City RS sẽ là điểm trừ lớn nếu so với Vios 2023 và Accent. Cụ thể, City có phanh đĩa phía trước nhưng phanh sau chỉ là loại tang trống còn 2 sản phẩm còn lại đều được trang bị phanh đĩa trên cả 4 bánh.

Ngoại thất Vios G CVT 2023 Accent AT Đặc biệt City RS D x R x C (mm) 4.425 x 1.730 x 1.475 4.440 x 1.729 x 1.470 4.553 x 1.748 x 1.467 La-zăng 15 inch 16 inch 16 inch Cụm đèn trước Bi-LED Bi-Halogen LED Đèn sương mù LED Halogen LED Tự động bật/tắt Có Có Tự động tắt theo thời gian Đèn hậu LED LED LED Gương chiếu hậu Chỉnh/gập điện Chỉnh/gập điện Chỉnh/gập điện Phanh Đĩa 4 bánh Đĩa 4 bánh Đĩa trước, tang trống sau

Về nội thất

Ở bên trong, không gian ngồi của City và Accent sẽ cho cảm giác rộng rãi hơn một chút so với Vios do sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn. Do là bản cao cấp nhất, cả 3 mẫu xe này đều sử dụng chất liệu da, riêng Honda City nhắm tới phong cách thể thao hơn nên kết hợp thêm một chút da lộn và nỉ ở các hàng ghế.

Tổng thể nội thất của Toyota Vios G CVT 2023 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vô-lăng của cả 3 sản phẩm đều được tích hợp đầy đủ các phím bấm điều chỉnh chức năng. Trong đó, Honda City vốn là mẫu xe duy nhất được trang bị lẫy chuyển số nhưng ở lần nâng cấp này, Vios mới cũng đã có chi tiết này.

Ngoài ra, màn hình giải trí của Vios 2023 được nâng cấp từ 7 inch lên 9 inch, lớn hơn một chút so với Accent và City. Nhưng nếu xét về các tiện nghi đi kèm, Accent sẽ hấp dẫn nhất khi có cửa sổ trời và đồng hồ thông tin dạng kỹ thuật số.

Nội thất của Hyundai Accent (Ảnh: TC Motor).

Một điểm mới khác của Toyota Vios 2023 chính là 2 cổng sạc USB type C dành cho hàng ghế thứ 2 nhưng đáng tiếc rằng xe vẫn không có cửa gió điều hòa, chưa bằng Accent và City. Thậm chí, 2 mẫu xe này còn có cả tính năng khởi động từ xa, có phần thực dụng hơn Vios, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng.

Nội thất của Honda City (Ảnh: Honda).

Nội thất Vios G CVT 2023 Accent AT Đặc biệt City RS Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 2.600 2.600 Chất liệu Da Da Da, da lộn, nỉ Lẫy chuyển số Có Không Có Đồng hồ Analog kết hợp TFT Digital 4,2 inch Analog kết hợp TFT Ghế trước Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Ghế sau Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Màn hình giải trí 9 inch 8 inch 8 inch Apple CarPlay/ Android Atuo Có Có Có Loa 6 6 8 Đề nổ nút bấm Có Có Có Khởi động từ xa Không Có Có Điều hòa tự động 1 vùng 1 vùng 1 vùng Cửa gió cho hàng ghế sau Không Có Có Cổng sạc USB-C cho hàng ghế sau Có Không Không Cửa sổ trời Không Có Không

Về khả năng vận hành

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời nên dưới nắp ca-pô của Toyota Vios 2023 vẫn là khối động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L như cũ. Nếu dựa trên thông số kỹ thuật, Hyundai Accent là mẫu xe yếu nhất do động cơ chỉ là loại 1.4L. Tính theo công suất tối đa và mô-men xoắn cực đại thì Honda City trội hơn chút so với Accent và Vios.

Vận hành Vios G CVT 2023 Accent AT Đặc biệt City RS Động cơ 1.5L 1.4L 1.5L Hộp số Vô cấp CVT Tự động 6 cấp Vô cấp CVT Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Cầu trước Công suất tối đa 106hp @6.000 vòng/phút 98hp @6.000 vòng/phút 119hp @6.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 140Nm @4.200 vòng/phút 132Nm @4.000 vòng/phút 145Nm @4.300 vòng/phút

Động cơ của Toyota Vios 2023 không có gì thay đổi (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về trang bị an toàn

Trước đây, Hyundai Accent có phần nổi bật hơn Vios và City khi có gương chiếu hậu chống chói tự động và ổn định chống trượt thân xe. Tuy nhiên ở lần nâng cấp này, Toyota Vios 2023 chính thức trở thành sản phẩm có công nghệ an toàn nhiều nhất phân khúc với 2 trang bị hoàn toàn mới là cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường.

Đây là 2 tính năng thuộc gói Toyota Safety Sense của hãng xe Nhật Bản. Ngoài ra, Vios còn có 7 túi khí, nhiều hơn Accent và City.

An toàn Vios G CVT 2023 Accent AT Đặc biệt City RS Phanh ABS/EBD/BA Có Có Có Cân bằng điện tử Có Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Không Khởi hành ngang dốc Có Có Có Chống trượt thân xe Không Có Không Gương chống chói tự động Không Có Không Cảnh báo tiền va chạm Có Không Không Cảnh báo lệch làn đường Có Không Không Camera lùi Có Có Có Túi khí 7 6 6

Với những điểm nâng cấp mới nhưng giá bán lại không đổi, Toyota Vios 2023 sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người dùng Việt, hứa hẹn cải thiện được doanh số.

Khoảng cách doanh số hiện nay giữa Vios và Accent hay City là không quá lớn, khi mà thương hiệu Nhật Bản vẫn còn nửa năm để tăng tốc. Đó là chưa kể đến các đại lý Toyota cũng mạnh tay hơn trong việc ưu đãi cho mẫu xe này. Tuy nhiên, trong một năm 2023 đầy khó khăn và nhiều biến động của thị trường xe thì hứa hẹn cuộc đua sẽ rất khốc liệt.

23/05/2023