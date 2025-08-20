TPHCM lùi thời điểm cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 đến 26/8

Sở Xây dựng TPHCM vừa cập nhật kế hoạch cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 như trên, để thi công nâng tĩnh không cầu. Thời hạn cấm ô tô qua cầu vẫn kéo dài đến ngày 30/11; kế hoạch phân luồng vẫn giữ như cũ.

Cầu Bình Triệu 1 sẽ cấm ô tô lưu thông từ ngày 26/8 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM thông báo phương án cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 (xe máy vẫn được lưu thông) để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu.

Về lộ trình thay thế, cầu Bình Triệu 2 nằm song song sẽ được tổ chức giao thông 2 chiều, có vạch phân chia chiều đường và lắp đặt cọc tiêu. Ô tô từ quốc lộ 13 sẽ đi qua cầu Bình Triệu 2 để đến đường Phạm Văn Đồng.

Trên cầu Bình Triệu 2, Sở Xây dựng lưu ý hướng từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi đường Phạm Văn Đồng chỉ bố trí một làn xe rộng 3,5m cho ô tô lưu thông (cấm xe máy và xe 3 bánh).

Hướng ngược lại được bố trí 2 làn xe rộng 7m. Làn 1 (sát lề bộ hành bên phải) dành cho xe máy, xe 3 bánh và ô tô con; làn 2 (sát dải phân cách bên trái) dành cho ô tô các loại.

Cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 nằm song song trên tuyến quốc lộ 13, kết nối trung tâm TPHCM với tỉnh Bình Dương cũ. Mỗi cây cầu đảm trách một chiều xe chạy. Trong đó, cầu Bình Triệu 1 là cầu cũ, có tĩnh không thấp gây cản trở giao thông thủy.