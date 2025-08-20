Nam thanh niên bị thương tích 41% do nhóm người lạ mặt tấn công trong đêm

Ngày 20/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Công an phường Hòa Cường đã bàn giao 7 đối tượng (từ 16 đến 18 tuổi) và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra về vụ việc cố ý gây thương tích.

Vụ việc này xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 16/8 tại đường 2 Tháng 9. Thời điểm này, công an nhận được tin báo về việc N.D.L. (16 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và T.M.C. (19 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) bị một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy áp sát, rồi tấn công.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hậu quả, L. bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được chẩn đoán vỡ nhãn cầu phải, có nguy cơ mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Giám định thương tích ban đầu đối với L. tối thiểu là 41%.

Công an phường Hòa Cường đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố xác minh và làm rõ 7/10 đối tượng liên quan cùng phương tiện, tang vật gây án.

Nạn nhân đang phải điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các đối tượng khai nhận do thấy L. và C. giống một nhóm đối tượng đã thách thức trước đó nên tấn công nạn nhân.