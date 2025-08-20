Đi hơn 930km sau một lần sạc, SUV điện “lõi Volvo” lập kỷ lục thế giới

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness vừa xác nhận danh hiệu “Hành trình dài nhất do một mẫu SUV điện thương mại thực hiện sau một lần sạc đầy” cho Polestar 3 Long Range Single Motor.

Được biết, mẫu SUV hạng sang này chia sẻ chung nền tảng SPA2 với cặp ô tô điện Volvo thế hệ mới là EX90 và ES90.

Sau 22 giờ 57 phút, Polestar 3 đã hoàn thành quãng đường 935,44km chỉ với một lần sạc đầy, vượt xa con số 706km (chuẩn WLTP) mà nhà sản xuất quảng cáo. Để dễ hình dung, khoảng cách từ Hà Nội đến Hội An (Đà Nẵng) theo tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông là khoảng 810km.

Đối thủ của Tesla Model Y, Mercedes-Benz EQE SUV và BMW iX đã trải qua đa dạng điều kiện đường sá lẫn thời tiết, bao gồm cả những cơn mưa tác động đến phạm vi hoạt động thực tế của xe điện.

Ba tay lái chuyên về kỹ thuật tiết kiệm năng lượng luân phiên điều khiển mỗi 3 tiếng nhằm duy trì độ tỉnh táo - yếu tố giúp xe tiêu thụ ít điện nhất có thể (Ảnh: Polestar).

Đáng nói, Polestar 3 còn tới 20% dung lượng pin sau khi cán mốc 706km. Dù màn hình đã hiển thị cảnh báo 0%, xe vẫn lăn bánh được thêm 12,8km và đến được trạm sạc. Xe tiêu thụ trung bình 12,1kWh/100km, tiết kiệm hơn mức công bố 17,6-20,3kWh/100km của nhà sản xuất cho chiếc SUV nặng 2,4 tấn này.

Nhà sản xuất nói rằng xe trong trạng thái nguyên bản, sử dụng la-zăng hợp kim 20 inch và lốp Michelin Sport 4 EV giống hệt bản thương mại.

Toàn bộ hành trình và các dữ liệu liên quan như GPS hay video đều được ghi nhận trực tiếp bởi đại diện tổ chức Guinness cùng một đơn vị độc lập khác.

Thành tích 935,44km đã xô đổ kỷ lục 916,75km vào năm 2024 của Mustang Mach-E - mẫu ô tô thuần điện mới được Ford giới thiệu tại Việt Nam, song chưa thể “soán ngôi” xe điện có tầm hoạt động tốt nhất sau một lần sạc của Lucid Air Grand Touring (1.205km). Lưu ý rằng Lucid Air sở hữu kiểu dáng sedan tối ưu khí động học hơn đáng kể, do đó màn thể hiện của Polestar 3 vẫn rất ấn tượng.

Long Range Single Motor là biến thể khởi điểm của Polestar 3, giá từ 69.910 bảng Anh (tương đương 2,38 tỷ đồng) (Ảnh: Polestar).

Trước khi trở thành thương hiệu xe điện cao cấp độc lập, Polestar phụ trách nâng cấp hiệu năng cho xe Volvo, tương tự Mercedes-AMG hay BMW M. Hãng đặt trụ sở chính tại Thụy Điển và nhận hỗ trợ tài chính, cơ sở sản xuất từ tập đoàn Trung Quốc Geely.

Polestar 3 Long Range Single Motor được trang bị một mô-tơ điện ở cầu sau có công suất 295 mã lực và mô-men xoắn 490Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 7,8 giây.

Với mức nhận sạc DC 250kW, người dùng chỉ cần 30 phút để sạc bộ pin NMC 107kWh từ 10 lên 80%. Như các bản cao cấp hơn, phiên bản Long Range Single Motor sở hữu hệ thống phanh trước “hàng hiệu” Brembo, bao gồm đĩa tản nhiệt 400mm và cùm phanh 4 pít-tông.

Khách hàng có thể chi thêm tiền để nâng cấp lên gói tính năng hỗ trợ bán tự hành Pilot Pack tích hợp cảm biến LiDAR, cho phép phương tiện tự tăng/giảm tốc, đánh lái và chuyển làn đường ở tốc độ cao một cách an toàn.

Khoang lái được bày trí giống các mẫu Volvo, với điểm nhấn thuộc về màn hình cảm ứng 14,5 inch chạy hệ điều hành Android Automotive OS (Ảnh: Drive).

Matt Galvin, Giám đốc của Polestar Vương quốc Anh, chia sẻ: "Kỷ lục này cho thấy tầm hoạt động của xe điện đã cải thiện theo cấp số nhân trong vài năm qua”. Vị này còn khẳng định Polestar 3 chứng minh câu nói “xe điện không thể đi xa” đã dần lùi vào dĩ vãng.

Vương quốc Anh hiện là thị trường quan trọng nhất của Polestar. Kết thúc nửa đầu năm 2025, đã có 8.323 xe được Polestar giao đến tay khách hàng tại khu vực này, tăng tới 203% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên phạm vi toàn cầu, Polestar cũng gặt hái thành công không kém với doanh số lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 30.319 chiếc, tăng 51% so với năm 2024.

Tất cả đều đi ngược với tình hình kinh doanh ảm đạm của thương hiệu xe điện hạng sang này tại Trung Quốc. Giới truyền thông nước sở tại cho biết hãng sẽ rút khỏi đất nước tỷ dân vào cuối năm nay.

Polestar chỉ bán được 69 xe tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, với số liệu bán hàng trong tháng 4 và tháng 5 đều là 0 xe (Ảnh: Polestar).

Để tối ưu mức tiêu thụ năng lượng trong các hành trình dài, người dùng phổ thông cần nghiên cứu kỹ về lộ trình dự kiến, kiểm tra và chăm sóc phương tiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tính toán khối lượng hành lý mang theo và tránh thao tác đột ngột như phóng nhanh, phanh gấp hoặc đánh lái bất ngờ.

Đặc biệt, chủ xe nên tham khảo nhiều điểm dừng sạc khả dụng dọc đường, đề phòng tình huống nơi cần đến hết trụ sạc trống hoặc trụ sạc không hoạt động. Việc để pin xe điện xuống mức thấp, đặc biệt là theo cách “vắt kiệt” như trong màn lập kỷ lục có thể làm hỏng pin, bị từ chối bảo hành.