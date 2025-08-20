Con bị người quen bế đi khám bệnh rồi mất tích, mẹ 35 năm đớn đau tìm kiếm

Con trai bị người quen bế đi khám bệnh rồi mất tích

Bà Lê Thị Phương năm nay 60 tuổi, nhưng có hơn nửa tuổi đời sống trong nỗi day dứt, nhớ thương con trai bị người quen bế đi khám bệnh rồi mất tích từ 35 năm trước.

Vợ chồng bà Phương sinh sống ở vùng quê thôn Khải Đông, xã Xuân Hòa (huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1987, vợ chồng bà sinh con trai đầu lòng là anh Lê Bá Trường.

Bà Phương đau buồn mỗi khi nhắc lại sự việc khiến con trai mất tích (Ảnh: Thanh Tùng).

Năm 1990, họ sinh thêm người con trai thứ hai là anh Lê Bá Vân. Cùng năm đó, tại gia đình ông Lê Văn Tấn (anh trai bà Phương), có người phụ nữ tên Lê Thị Thoa (SN 1963, trú xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân cũ) - từng đi lao động ở nước ngoài đến chơi.

Tại đây, bà Thoa giới thiệu là cán bộ kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện địa phương, đang đi công tác và xin tá túc vài ngày tại nhà ông Tấn. Từ mối quan hệ này, người phụ nữ tên Thoa qua nhà bà Phương chơi.

Sáng một ngày tháng 9/1990, thấy bé Trường bị vài nốt mẩn đỏ ở chân, bà Thoa xin được bế cháu đi bệnh viện khám, do nghĩ là người quen của ông Tấn nên gia đình bà Phương đồng ý.

Đến trưa, khi đi chợ về, bà Phương không thấy người phụ nữ bế con trở lại. Cả gia đình tỏa đi tìm nhưng đến hết ngày vẫn không có tung tích. Họ tìm đến nhà bà Thoa và được biết người này đã bỏ nhà ra đi. Lúc đó, gia đình bà Phương mới nhận ra mình bị lừa bắt mất con, vội vàng báo công an, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Khoảng một tháng sau đó, bà Thoa bất ngờ gửi thư cho bà Phương. Trong thư, người này viết rằng do công việc bận rộn nên chưa thể đưa bé Trường về, hứa thời gian sau sẽ đưa về. Tuy nhiên, suốt 35 năm qua, mọi thông tin đều bặt vô âm tín.

Ông Tấn - anh trai bà Phương cũng day dứt vì người phụ nữ đến nhà chơi, vô tình làm mất cháu trai (Ảnh: Thanh Tùng).

“Năm 1997, mưa lụt lớn quá nên tôi đánh mất cả lá thư. Ngày ấy gia đình khó khăn, cũng không có tấm ảnh nào của con trai. Nhiều đêm tôi nhớ con đến không ngủ được. Suốt hàng chục năm qua, tôi sống trong nỗi day dứt vô cùng. Nếu hôm đó tôi không để bà Thoa bế con đi thì đâu ra cơ sự này”, bà Phương tâm sự.

Bà Phương cho biết nhiều năm trôi qua không có tin tức gì về con trai, năm 1993, chồng bà là ông Lê Bá Sơn (SN 1965) bỏ nhà đi tìm con, thỉnh thoảng mới ghé về thăm vợ. Nghe thông tin ở đâu là ông tìm đến đó.

“Bốn năm sau ngày con mất tích, tôi sinh thêm con gái. Nhưng đây cũng là thời gian khốn khó nhất. Chồng tôi đi biền biệt, ông ấy thậm chí còn trách móc tôi và anh trai vì để mất con. Có thời gian ông cạo đầu vào chùa ở. Một mình tôi bươn chải nuôi hai con”, bà Phương chia sẻ.

Đến năm 1999, ông Sơn tiếp tục rời nhà, khăn gói vào miền Nam vừa làm việc, vừa tìm con. Năm 2002, vì quá lo lắng cho chồng, bà Phương quyết định gửi các con cho ông bà ngoại chăm sóc rồi vào Nam ở cùng chồng.

Thế nhưng, khi chưa tìm được con trai, năm 2004, ông Sơn bị tai nạn qua đời. Kể từ đó, bà Phương trở về quê làm ruộng, làm thuê nuôi 2 con ăn học, nhưng trong lòng luôn mang theo hi vọng tìm lại cậu con trai đã mất tích.

Mong được gặp con lúc cuối đời

Bà Phương kể, năm 2017, nghe được manh mối bà Thoa từng dẫn chồng về quê mẹ đẻ ở xã Xuân Thiên, bà tìm đến tận nơi nhưng gia đình bà Thoa đã rời đi. Lần theo dấu vết từ camera, gia đình bà Phương ra tận tỉnh Quảng Ninh, ở đó suốt 10 ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Theo bà Phương, anh Lê Bá Trường có nét mặt giống với ông Lê Bá Sơn (chồng bà) (Ảnh: Gia đình cung cấp).

“Gia đình tôi lần theo thông tin cá nhân của bà Thoa, tìm ra tận Quảng Ninh, nhờ công an xác minh nhưng vẫn chưa tìm thấy. Chúng tôi cũng đã nhiều lần làm đơn kêu cứu, thậm chí tham gia chương trình truyền hình Như chưa hề có cuộc chia ly, với hy vọng tìm được con, nhưng đều thất bại”, bà Phương kể.

Người mẹ bất hạnh cho biết suốt 35 năm mòn mỏi tìm con, nhiều đêm bà không thể ngủ. Bà chỉ mong biết được con mình còn sống hay đã chết, chỉ cần thế thôi để có thể yên lòng lúc cuối đời.

“Khi chồng mất, một mình tôi lên đồi hái lá mía bán kiếm tiền nuôi hai con. Nhiều lần dành dụm tiền để đi tìm con mất tích. Có lúc trong nhà hết tiền, tôi phải vay lãi để lấy tiền đi tìm con”, bà Phương tâm sự.

Anh Lê Bá Vân (con trai bà Phương) cho biết khi anh trai mất tích, anh mới chỉ 6 tháng tuổi. Lớn lên, nhiều lần chứng kiến cảnh bố trách móc mẹ và bác khiến anh rất đau lòng.

“Có những lúc mẹ quá phiền não mà trách cả tôi và em gái. Tôi hiểu tâm trạng của mẹ nên chỉ biết động viên và tìm mọi cách để tìm kiếm anh, nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích gì.

Giờ gia đình chỉ mong muốn gặp lại bà Thoa, để có thông tin về anh Trường, cho mẹ tôi yên lòng. Bà đã khổ rất nhiều rồi. Nếu có gặp lại bà Thoa, chúng tôi hứa sẽ không truy cứu gì thêm”, anh Vân tâm sự.

Anh Lê Bá Vân mong mỏi sớm tìm được anh trai để bà Phương bớt khổ (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh Vân cũng cho hay, suốt nhiều năm đi tìm anh trai, bản thân anh từng bị người lạ lừa đảo, mất gần 100 triệu đồng. “Họ giả danh công an, nói sẽ giúp tìm anh trai. Vì tin lời họ nên tôi đã bị lừa nhiều lần, mất khoản tiền lớn”, anh Vân nói.

Theo anh Vân, khi anh trai mất tích, gia đình anh có lên Công an xã Xuân Hòa để nhờ tìm kiếm, nhưng không có đơn trình báo cụ thể. Mãi đến sau này, năm 2017, gia đình anh một lần nữa làm đơn đến Công an xã Xuân Hòa và Công an huyện Thọ Xuân (trước thời điểm giải thể cấp huyện) để nhờ tìm kiếm thông tin về anh trai.

Ông Lê Văn Định, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, cho biết thời điểm ông đương chức có nghe thông tin về việc gia đình bà Phương có con trai bị mất tích.

"Chúng tôi chỉ nghe thông tin từ người dân, không nhận được đơn thư hay trình báo từ phía gia đình, có thể họ chỉ gửi đơn đến công an nhờ giải quyết", ông Định nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cựu lãnh đạo Công an xã Xuân Hòa, cho biết, năm 2017, đơn vị có tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình bà Phương. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an huyện Thọ Xuân thụ lý giải quyết, sau nhiều năm vẫn chưa có kết quả tìm kiếm người con trai của bà Phương bị mất tích.

Gia đình cho biết khi mất tích, anh Lê Bá Trường nặng khoảng 8kg, sống mũi cao giống bố, da ngăm đen, mặt tròn, mắt hai mí. Ai có thông tin gì về bà Lê Thị Thoa hoặc anh Lê Bá Trường, xin liên hệ qua số điện thoại: 0984267869 (anh Vân).