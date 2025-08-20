Ngôi sao Úc The Kid LAROI đến Việt Nam chuẩn bị cho nhạc hội 8Wonder 2025

The Kid LAROI đến Việt Nam sớm nhất

Ngôi sao 23 tuổi người Úc The Kid LAROI hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 21h55 ngày 19/8, là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho nhạc hội 8Wonder 2025: Moments Of Wonder diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội).

Kid LAROI đặt chân xuống sân bay nội bài tối 19/8 (Ảnh: BTC).

The Kid LAROI cùng ê-kíp 4 người có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 21h55. Dù vừa trải qua chuyến bay dài, nam ca sĩ trẻ người Úc vẫn giữ vẻ thân thiện, nổi bật với phong cách thời trang khỏe khoắn, năng động.

Anh bất ngờ khi fan hâm mộ đứng đợi 5 tiếng tại sân bay (Ảnh: BTC).

Đây là lần đầu tiên LAROI đến Việt Nam nên nghệ sĩ rất bất ngờ khi thấy khán giả hâm mộ đợi sẵn. Có fan (người hâm mộ) đứng chờ nam nghệ sĩ suốt 5 tiếng.

The Kid nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi (Ảnh: BTC).

Sau khi trò chuyện, chụp ảnh và tương tác nhiệt tình với người hâm mộ, anh cùng ê-kíp vội lên xe ô tô để về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt trước khi đại nhạc hội nổi nhạc vào ngày 23/8.

Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, The Kid LAROI đã chia sẻ một bức ảnh selfie cùng fan lâu năm lên trang cá nhân có 4,3 triệu người theo dõi, như lời nhắn gửi: "Việt Nam ơi, tôi đã sẵn sàng để bùng cháy". Trước cả khi khán giả của đêm nhạc hội kịp gặp thần tượng, một nghệ sĩ Việt đã may mắn gặp gỡ The Kid LAROI.

Double2T vô tình gặp The Kid LAROI trên chuyến bay (Ảnh: FBNV).

Trên trang cá nhân, rapper Double2T chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ đầy bất ngờ với The Kid LAROI.

Bài đăng của rapper Double2T nhanh chóng gây bão, thu hút hàng nghìn lượt like chỉ trong một thời gian ngắn.

Hình ảnh Kid LAROI nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên MXH (Ảnh: BTC).

Sau khi một số tấm hình nghệ sĩ đặt chân đến Việt Nam được lan truyền, cộng đồng khán giả trên mạng xã hội phấn khích. Trên trang fanpage của 8Wonder, khán giả hào hứng bình luận về sự có mặt sớm của The Kid LAROI.

Một số khán giả không quên đề xuất các ca khúc nổi tiếng của The Kid LAROI vang lên tại sân khấu 8Wonder như Stay, Without You, To much…

Với chất giọng RnB đặc trưng, phong cách âm nhạc đa dạng, giai điệu bắt tai và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn, The Kid LAROI mang theo những bản nhạc đình đám dự đoán sẽ khuấy động sân khấu 8Wonder lần này.

Bước ra từ bóng tối với ca khúc Stay và thành ngôi sao toàn cầu

The Kid LAROI (tên thật: Charlton Howard) sinh năm 2003 tại một khu nhà nghèo ở vùng ngoại ô phía tây nội thành Sydney và liên tục phải chuyển nơi ở.

LAROI bắt đầu con đường sự nghiệp bằng việc thu âm những đoạn rap trên iPhone của mẹ và đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh: FBNV).

Tuổi thơ thiếu thốn và kém may mắn không ngăn nổi tình yêu âm nhạc lớn dần và lấp đầy trong tim. LAROI bắt đầu con đường sự nghiệp bằng việc thu âm những đoạn rap trên iPhone của mẹ và đăng tải chúng lên mạng xã hội.

Năm 2019, podcast hip-hop No Jumper đã quay một bộ phim tài liệu về LAROI, trong đó những đứa trẻ hào hứng theo chân anh trên đường phố Redfern.

Cùng năm đó, âm nhạc của LAROI thu hút sự chú ý của rapper kiêm giám đốc điều hành Grade A Productions Lil Bibby để sau đó LAROI có cú bắt tay với Columbia Records. Nhờ đó, mối duyên dẫn anh biết đến cố nghệ sĩ nhạc rap Juice Wrld rồi thành cái tên bùng nổ trên toàn cầu.

Tác phẩm đầu tay được nghệ sĩ phát hành tháng 7/2020, không hề né tránh quá khứ nhiều nỗi buồn, được nghe hàng tỷ lượt trên Spotify. Đồng thời đưa anh thành nghệ sĩ trẻ tuổi đạt vị trí số 1 trên Billboard 200 trong thập kỷ và là nghệ sĩ đầu tiên đạt được thành tích này kể từ khi Billie Eilish làm được vào năm 2019.

LAROI từ vị trí thứ 26 lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 ở tuổi 17, trở thành nghệ sĩ nam solo trẻ nhất đạt vị trí số 1 kể từ năm 2015 khi Shawn Mendes đạt được.

Tên tuổi The Kid LAROI bùng nổ khi tham gia chương trình giới thiệu tài năng vào tháng 10/2020. Truyền thông Mỹ từng thống kê ở mốc đầu năm 2020, chỉ có khoảng 13.000 lượt streams/tháng (phát nhạc trực tuyến) cho các ca khúc của anh. Sau chương trình kể trên, con số đó tăng gấp 176% cho mỗi tháng.

Với bản hit Without You (hợp tác cùng Miley Cyrus), The Kid LAROI đã ký một hợp đồng toàn cầu với Sony Music Publishing trị giá 4,2 triệu USD trước sinh nhật lần thứ 18 của mình và thành giọng ca tuổi teen có đãi ngộ hàng top của giới nhạc.

Tuy nhiên phải đến Stay với sự góp giọng của Justin Bieber cùng hậu thuẫn của Omer Fedi và Charlie Puth, The Kid LAROI mới trở thành ngôi sao toàn cầu.

Ngoài Without You, Stay, LAROI còn có các bản hit (được yêu thích): Go, Diva, Thousand Miles, Love Again, Too Much, Girls, Addison Rae… Tới nay, anh mới phát hành một album đầu tay là The First Time (2023).

The Kid LAROI từng giành được hai giải ARIA, năm giải thưởng âm nhạc Billboard, một giải thưởng âm nhạc iHeartRadio và được đề cử hai giải Grammy và ba giải thưởng Video âm nhạc MTV. Billboard gọi anh là “siêu sao thế hệ tiếp theo” của âm nhạc thế giới.

Bắt đầu sự nghiệp trên những con phố Redfern và Waterloo của Sydney, The Kid LAROI hiện là ngôi sao trẻ thống trị toàn cầu, có hơn 41 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify…

Nói về thành công của mình, bản thân anh còn bất ngờ và nói đó là điều không có thật trong cuộc đời này.

The Kid LAROI sẽ biểu diễn trên sân khấu Moments of Wonder cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin,… (Ảnh: BTC).

Diễn cùng The Kid LAROI trên sân khấu sự kiện được mong chờ nhất tháng 8 này còn có các nghệ sĩ khắp năm châu khác như DJ Snake (châu Âu), J Balvin (Mỹ Latin), DPR IAN (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ đang hot (được yêu thích) nhất Việt Nam như Soobin, Hòa Minzy, tlinh và (S)TRONG Trọng Hiếu.

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, 8Wonder 2025 không chỉ mang đến không gian âm nhạc sôi động với những giai điệu cuốn hút và màn trình diễn mãn nhãn, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.

Sơ đồ sự kiện (Ảnh: BTC).

Diễn ra tại trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, sự kiện tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường, khát vọng vươn xa, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc kết nối cảm xúc.

