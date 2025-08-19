Honda City bán vượt Accent trong tháng 7, tăng tốc “rượt đuổi” Vios

Doanh số tháng 5 và tháng 6 ảm đạm khi chỉ bán được hơn 300 chiếc/tháng, Honda City đã có màn bứt phá ấn tượng trong tháng 7. Theo số liệu được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố, sức tiêu thụ của City tăng gấp 3,7 lần so với tháng 6, đạt 1.181 chiếc.

Kết quả này giúp City vượt qua Accent trong tháng 7, nhưng vẫn kém một chút so với Toyota Vios (1.213 chiếc). Trên cuộc đua lũy kế doanh số trong năm 2025, City đã thành công vượt lên trên đối thủ Hàn Quốc, tạm nắm giữ vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng B.

Trong tháng 7, Honda Việt Nam gia tăng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho mẫu City từ 50% lên 100%, giúp giá xe giảm 50-57 triệu xuống còn 449-512 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

So với tháng 6, doanh số của Toyota Vios cũng tăng 14,5%, đạt 1.213 chiếc. Sức tiêu thụ của mẫu xe này tương đối ổn định so với Honda City và Hyundai Accent, chủ yếu nhờ chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ được hãng duy trì hàng tháng, giúp giá bán thực tế của Vios dễ tiếp cận hơn City và Accent.

Bên cạnh đó, Vios vẫn có bản giá rẻ phục vụ những khách hàng có nhu cầu mua xe để kinh doanh vận tải. Do đó, dù thiết kế và trang bị đã có phần “tụt hậu” so với các đối thủ, mẫu xe này vẫn được khách Việt ưa chuộng.

Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Toyota Vios tương đương với mức giảm 23-27 triệu đồng, hạ giá bán còn 435-518 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Xếp hạng của 3 mẫu sedan hạng B còn lại không có gì thay đổi, dù doanh số của Mitsubishi Attrage tăng so với tháng trước. Mazda2 gây chú ý trong tháng 7 với giá khởi điểm được hạ xuống 399 triệu đồng, nhưng chưa thể trở thành “đòn bẩy” giúp thúc đẩy doanh số.

Kia Soluto tiếp tục là sản phẩm “kén khách” nhất phân khúc sedan hạng B trong tháng 7. Không những vậy, doanh số giảm mạnh khiến cái tên này còn xuất hiện trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam.

Doanh số phân khúc sedan hạng B tháng 7 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nhóm xe này còn có Nissan Almera nhưng không được hãng công bố doanh số. Tuy nhiên, theo một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, Almera không xuất hiện nhiều trên đường phố, thậm chí khó bắt gặp dù phiên bản nâng cấp được ra mắt từ cuối năm 2024.