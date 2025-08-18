Siêu xe mạnh nhất, nhanh nhất của Lamborghini dùng công nghệ hybrid

Được phát triển dựa trên Revuelto, mẫu Fenomeno sở hữu động cơ V12 mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Lamborghini, kết hợp cùng hệ thống hybrid và thiết kế táo bạo được miêu tả như một “tuyên ngôn thiết kế” mới.

Lamborghini gọi đây là mẫu xe giới hạn “few-off” với chỉ 29 chiếc được sản xuất (Ảnh: Carbuzz).

Khác với truyền thống đặt tên theo những chú bò tót Tây Ban Nha, Fenomeno trong tiếng Italy nghĩa là “hiện tượng”. Cái tên này từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bản quyền đầu năm nay, cùng logo chính thức theo phông chữ đặc trưng của Lamborghini.

Fenomeno chia sẻ nền tảng với Revuelto, sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, với hệ thống van nạp được thiết kế lại, sản sinh công suất 823 mã lực và mô-men xoắn 724Nm. Đây là động cơ V12 mạnh nhất trong lịch sử Lamborghini.

Kết hợp với hai mô-tơ điện gắn trục trước (mỗi mô-tơ 147 mã lực, 350Nm) và một mô-tơ thứ ba trên hộp số ly hợp kép, hệ thống hybrid cho mức công suất ấn tượng 1.065 mã lực. Hệ thống hybrid sử dụng năng lượng do bộ pin 7kWh cung cấp.

Mẫu xe này mở ra hướng đi mới cho kỷ nguyên hybrid của hãng siêu xe Italy, nên tên gọi "hiện tượng" là hoàn toàn phù hợp (Ảnh: Lamborghini).

Fenomeno tiếp tục sử dụng khung gầm liền khối bằng vật liệu sợi carbon, cũng như cấu trúc hấp thụ xung lực phía trước bằng hợp chất sợi carbon ngắn và nhựa được ép khuôn dưới áp suất cao (forged composite).

Toàn bộ thân xe cũng được làm bằng vật liệu sợi carbon, với những đường nét góc cạnh đặc trưng Lamborghini. Các chi tiết tạo hình chữ Y xuất hiện dày đặc, gợi nhớ đến mẫu concept chạy điện Terzo Millennio được giới thiệu hồi năm 2017.

Về khí động học, Fenomeno có đường dẫn khí hình chữ S ở mũi xe, cùng với cửa gió mới hướng luồng khí lạnh vào các khe hút sau - hoạt động như những ống hút NACA khổng lồ, lấy cảm hứng từ mẫu Countach. Sự kết hợp giữa tính khí động học mới và sức mạnh động cơ giúp chiếc siêu xe tăng tốc 0-100km/h trong 2,4 giây và đạt tốc độ tối đa trên 350km/h.

Mẫu Fenomeno có tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 1,64 kg/mã lực - mức tốt bậc nhất trong lịch sử Lamborghini (Ảnh: Carbuzz).

Để tương xứng với sức mạnh động cơ, Fenomeno được trang bị phanh đĩa gốm carbon ứng dụng công nghệ từ chương trình đua LMDh của Lamborghini, hệ thống treo điều chỉnh thủ công, cùng cảm biến “6D” ghi nhận gia tốc, độ nghiêng, độ xoắn và độ trượt để tối ưu khả năng bám đường và phân bổ lực kéo; đây là công nghệ lần đầu tiên được dùng cho một mẫu Lamborghini thương mại.

Fenomeno là mẫu “few-off” mới nhất đến từ phòng thiết kế Lamborghini Centro Stile trong vòng 20 năm qua, tiếp nối những siêu phẩm giới hạn số lượng như Reventón, Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sián và Countach "hồi sinh".

Hiện Lamborghini chưa công bố giá bán hay kế hoạch phân phối, nhưng chắc chắn Fenomeno sẽ có giá lên tới hàng triệu USD, và nhiều khả năng đã “cháy hàng”.