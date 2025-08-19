Ford có thể làm lều nóc "biến hình" chính hãng cho xe bán tải

Hoạt động dã ngoại, cắm trại ngày càng được ưa chuộng trong cộng đồng người dùng ô tô. Trên đường, không hiếm gặp những chiếc SUV và xe bán tải có trang bị lều trên nóc, cùng với sự xuất hiện của nhiều cửa hàng kinh doanh phụ kiện chuyên dụng.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội trong trào lưu này, Ford vừa nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho một loại lều tích hợp trên nóc xe bán tải. Có vẻ như Ford đang muốn biến món phụ kiện mà khách vốn phải mua hàng của bên thứ ba để lắp thêm này trở thành trang bị tiêu chuẩn cho xe bán tải của hãng trong tương lai.

Bản thiết kế lều tích hợp trên nóc xe của Ford gửi đăng ký bản quyền tại Mỹ (Ảnh: Ford).

Ford gọi phát minh này là “Hệ thống lều với sàn có thể mở rộng” (Shelter System Having Deployable Platform). Theo thiết kế trong hồ sơ đăng ký bằng sáng chế, đây là một chiếc lều dã ngoại có thể dựng lên phía trên thùng xe, giống như các loại lều bán ngoài thị trường hiện nay. Điểm khác biệt nằm ở chỗ lều được cất gọn trong một mô-đun thu gọn đặt ngay phía trên thùng xe.

Phần sàn được đánh số 30 trong bản vẽ thiết kế, khi gấp lại khá gọn ở phía trên thùng xe, nhưng khi mở ra có chiều dài khá lớn, chỉ ngắn hơn thân xe một chút (Ảnh: Ford).

Thiết kế lều nóc tích hợp sẽ khiến xe bán tải của Ford có phần giống Tesla Cybertruck. Chiều ngang của lều đủ rộng cho hai người lớn; các cột chống được thiết kế để kẹp chặt vào chắn bùn trước. Ngoài ra, còn có hai cửa sổ trần ở phía sau lều để lấy sáng và thông gió.

Ford còn thiết kế phần đuôi xe với một sàn nâng cao, giúp người dùng có thể đứng trên thùng xe để sinh hoạt, trong khi lều bên trên có thể biến thành một chiếc bàn.

Thiết kế thông minh tạo không gian đủ cao để một người có thể đứng làm việc bên trong lều (Ảnh: Ford).

Trong thời gian gần đây, Ford liên tục nộp những bằng sáng chế thú vị, thể hiện sự sáng tạo trong việc mở rộng tính đa dụng cho xe bán tải. Tuy nhiên, cho đến nay hãng vẫn chưa công bố liệu phát minh thông minh này có được đưa vào sản xuất thực tế hay không.