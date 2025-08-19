Một tay bận xách lồng chim khi đi xe máy đổ đèo, thanh niên lao vào xe cẩu

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 16/8 ở Cao Bằng.

Có vẻ như việc thường xuyên di chuyển trên các cung đường đèo khiến thanh niên đi xe máy chủ quan, không đội mũ bảo hiểm và chỉ điều khiển xe bằng một tay, dẫn tới việc không thể xử lý tình huống ở góc cua khuất.

Một tay bận xách lồng chim khi đổ đèo, thanh niên lao xe máy vào xe cẩu (Nguồn video: Giao thông văn minh).

Video cho thấy, thanh niên đi xe máy đã ngã lăn ra đường và may mắn không lao về phía bánh xe cẩu, có thể tự ngồi dậy. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, người này sau đó đã di chuyển vào sát lề trái và nằm bất động.

Tình huống trên để lại bài học kinh nghiệm quan trọng cho người điều khiển phương tiện giao thông nói chung khi đi trên đường đèo là cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn cũng như luật giao thông, tập trung quan sát, kiểm soát tốc độ, không cố vượt khi tầm quan sát bị hạn chế, như ở các khúc cua.

"Thanh niên đi xe máy chắc quen đường, kiểu đi lại hàng ngày, nên có tâm lý chủ quan. Đường đèo dốc thường khó lường, nhiều tình huống bất ngờ, tốt nhất là cứ đảm bảo tốc độ, hạn chế lấn làn để vượt ở khúc cua", tài khoản Hoàng Đức nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, nick Đoàn Luân bình luận trong một nhóm về xe và giao thông: "Xe có camera hành trình đi cũng bám sát đuôi xe cẩu quá, may mà không đâm dồn toa khi xảy ra sự cố. Đường đèo dốc nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, các xe nên chạy cách xa nhau một chút cho an toàn, cũng dễ xử lý tình huống hơn".