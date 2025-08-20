Hình ảnh gợi cảm của “rắn chúa” Taylor Swift gây tranh cãi

Tuần trước, Taylor Swift khiến người hâm mộ toàn cầu choáng váng khi tung ra loạt ảnh quảng cáo cho album sắp phát hành - The Life of a Showgirl. Vào vai một vũ công gợi cảm, giọng ca tóc vàng khiến nhiều người sốc nặng vì sự táo bạo trong cách tạo dáng và trang phục của cô.

Taylor Swift tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh mới (Ảnh: Instagram).

Tới ngày 19/8, Taylor tiếp tục tung ra hình ảnh mới nằm trong loạt ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập đĩa than Shiny Bug Vinyl phiên bản giới hạn.

Trong ảnh, giọng ca sinh năm 1989 chống tay vào bức tường xanh nhạt trong tư thế gợi cảm, uốn cong lưng để làm nổi bật vòng ba. Cô mặc bộ đồ ôm sát kết hợp với quần tất lưới màu da làm tôn đường cong cơ thể. Ánh mắt và mái tóc vàng óng ả của Taylor như thôi miên người đối diện.

Người thực hiện bức ảnh này là nhiếp ảnh gia danh tiếng Mert Alas và Marcus Piggott. Chỉ sau vài tiếng đăng tải, bức ảnh đã thu hút 5,5 triệu lượt người “thích” trên Instagram và hơn 8,5 triệu lượt thích trên X (trước đây là Twitter).

Taylor nhận được nhiều lời khen khi dám bước qua vùng an toàn, mang đến hình ảnh mới mẻ cho công chúng.

Bên cạnh những lời khen, Taylor cũng đối mặt với sự phản ứng của một số khán giả. Họ không hài lòng khi giọng ca nội lực chạy theo xu hướng “khoe thân” của nhiều nghệ sĩ trẻ. Trước những lời khen chê của khán giả, Taylor Swift chưa phản hồi.

Tạo hình vũ công thoát y của Taylor Swift trong album sắp phát hành "The Life of a Showgirl" (Ảnh: Instagram).

Bất chấp những ý kiến trái chiều về phong cách của Taylor, đĩa than bản giới hạn Shiny Bug Vinyl của cô vẫn bán rất chạy. Theo nguồn tin Page Six, hai phiên bản đĩa than bán hết chỉ trong vòng một giờ sau khi phát hành.

Hiện, người hâm mộ chờ đợi sản phẩm âm nhạc mới The Life of a Showgirl của giọng ca nổi tiếng, dự kiến trình làng vào tháng 10 tới. Album gồm 12 ca khúc và được ngôi sao sáng tác trong chuyến lưu diễn toàn cầu vào năm ngoái.

Chia sẻ về album thứ 12 trong sự nghiệp, Taylor tuyên bố muốn “cháy hết mình” cả về âm nhạc và hình ảnh trong sản phẩm mới.

“Ngày của tôi thường kết thúc trong bồn tắm, không phải trong bộ váy đính đá, nhưng chúng tôi cố giữ cho nó phù hợp. Tôi muốn thẩm mỹ hóa mọi khía cạnh của chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour và bìa album The Life of a Showgirl”, Taylor nói.

Taylor tiết lộ, album The Life of a Showgirl phản ánh những gì diễn ra phía sau hậu trường trong đời sống nội tâm của cô suốt chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour năm ngoái. Cô gọi chuyến lưu diễn này là hành trình đầy hứng khởi và sôi động.

Taylor Swift (SN 1989) được xem là một biểu tượng nhạc pop và ngôi sao có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, phá vỡ mọi khuôn mẫu được thiết lập trước đó.

Tạp chí Time đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đã nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của nữ ca sĩ được ước tính khoảng 1,6 tỷ USD.