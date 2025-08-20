Trưa ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết trường lùi thời gian công bố điểm chuẩn như đã thông báo trước đó.

Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay 20/8, trường sẽ công bố điểm chuẩn năm 2025. Tuy nhiên, trường lùi thời gian công bố sớm nhất là vào ngày 21/8 hoặc có thể chậm hơn nữa là vào ngày 22/8 mới công bố điểm chuẩn.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM lùi thời gian công bố điểm chuẩn năm 2025 sang ngày 21 hoặc 22/8 (Ảnh: Hoài Nam).

Ông Phong chia sẻ, thời điểm hiện tại vẫn còn phiên lọc ảo cuối cùng của Bộ GD&ĐT vào chiều tối nay nên mọi thứ sẽ có thể còn thay đổi. Đến thời điểm này, trường chưa thể thông tin hay nhận định cụ thể được mức điểm chuẩn vào trường năm nay.

Tuy vậy, một số nhận định ban đầu cho thấy, với “độ nóng” của ngành sư phạm, điểm chuẩn vào nhiều ngành Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm nay có thể tương đương năm 2024 hoặc cao hơn ở một số ngành nghề.

Năm 2024, điểm chuẩn vào Trường Đai học Sư phạm TPHCM dao động từ 21,9 đến 28,6 tại cơ sở chính. Rất nhiều ngành đạo tạo, thí sinh đạt mức 9 điểm/môn nộp nguyện vọng vào trường đều rớt thẳng.

Mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành sư phạm văn và sư phạm sử với 28,6 điểm, tối thiểu thí sinh phải đạt gần 9,6 điểm/môn mới trúng tuyển.

Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất trong các trường đại học phía Nam năm 2024.

Trong gần 50 ngành đào tạo của trường, điểm chuẩn xét theo học bạ đa số các ngành từ 26 trở lên. Trong đó ngành sư phạm hoá lấy điểm chuẩn cao nhất với 29,81 (tức thí sinh phải đạt trên 9,9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển).

Nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 28 như giáo dục tiểu học 28,66; giáo dục công dân 28,03; giáo dục chính trị 28,22; an ninh quốc phòng 28,01; sư phạm toán học 29,55; sư phạm vật lý 29,48; Sư phạm sinh học 29,46; Sư phạm ngữ văn 28,92; sư phạm lịch sử 29,05; sư phạm địa lý 28,57; sư phạm tiếng Anh 28,81; sư phạm tiếng Trung Quốc 28,16; Sư phạm khoa học tự nhiên 28,68; sư phạm lịch sử- địa lý 28,23…

Với mức điểm chuẩn như trên, ghi nhận có khoảng 14.000 học sinh giỏi trong cả nước nộp hồ sơ xét học bạ bị rớt khỏi trường này.

Năm 2024, sư phạm là ngành có điểm chuẩn cao nhất nước và cũng là lĩnh vực có tỷ lệ nguyện vọng đăng ký tăng mạnh nhất.

Năm nay, điểm chuẩn sư phạm được dự báo tiếp tục neo cao khi có nhiều chính sách thu thí sinh như chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí theo Nghị định 116/2020, sinh viên sư phạm miễn học phí và hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp được đánh giá tiếp tục là “cú hích” của ngành sư phạm trong thời gian tới.

Chưa kể, tình trạng thiếu giáo viên cũng là một trong những lý do thu hút thí sinh vào sư phạm.