Hướng dẫn chuyển tài khoản ePass và VETC sang tài khoản giao thông

Theo Điều 31 Nghị định 119/2024/NĐ-CP, chủ ô tô cần phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10.

Từ ngày 1/10, người dùng ô tô chưa có tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Việt Nam hiện có 6,3 triệu phương tiện đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng (ePass và VETC), tương đương gần 100% số lượng ô tô trên cả nước. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ cho biết, tỷ lệ thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông vẫn còn rất thấp, mới đạt khoảng 30%. Nguyên nhân được đưa ra là các chủ phương tiện chưa biết đến quy định mới này.

Cách chuyển đổi tài khoản ePass thành tài khoản giao thông

Nếu đã liên kết nguồn tiền với Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế thì tài khoản thu phí ePass đã là tài khoản giao thông, chủ ô tô có thể tiếp tục sử dụng, không cần thao tác gì thêm để xe qua trạm thu phí không dừng từ ngày 1/10.

Trong trường hợp chưa liên kết, chủ ô tô cần tải ứng dụng ePass, đăng ký và đăng nhập theo yêu cầu; sau đó, chọn mục Quản lý nguồn tiền.

Sau khi chọn Quản lý nguồn tiền, hãy thực hiện liên kết với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (mất thêm phí 1-2%) rồi hoàn tất quá trình liên kết theo hướng dẫn.

Với tài khoản thu phí ePass, chỉ có hai hình thức liên kết thanh toán để chuyển thành tài khoản giao thông (Ảnh chụp màn hình).

Chủ tài khoản ePass cũng có thể thực hiện các bước liên kết từ tài khoản Viettel Money như sau:

Người dùng cần liên kết nguồn tiền từ ngân hàng vào ứng dụng Viettel Money hoặc chuyển tiền trực tiếp vào ví Viettel Money để đảm bảo số dư thanh toán phí giao thông.

Cách chuyển đổi tài khoản VETC thành tài khoản giao thông

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VETC, chọn mục Nâng cấp tài khoản.

- Bước 2: Kiểm tra lại thông tin và bấm nút Nâng cấp

- Bước 3: Nhập mã OTP được gửi theo số điện thoại đăng nhập

- Bước 4: Nhập mật khẩu mới và ấn Tiếp tục

- Bước 5: Liên kết ví VETC và tài khoản ngân hàng: Vào mục Liên kết Thanh toán và bổ sung các thông tin thẻ ngân hàng. Phần tài khoản tiền có trong "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông mới, còn phần hiển thị ở "Tài khoản giao thông" là số tiền theo cách thanh toán cũ sẽ được trừ dần đến khi hết và không còn sử dụng nữa.

Các bước nâng cấp tài khoản VETC thành tài khoản giao thông như sau:

Một số lưu ý khi sử dụng tài khoản giao thông

Người điều khiển phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì xe không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc, hoặc phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ.

Ngoài hai trường hợp trên, nếu số tiền trong phương tiện thanh toán không đủ thì chủ phương tiện thực hiện các hình thức thanh toán khác tại điểm thu.