Xe máy điện thương hiệu Nhật đã cho người dùng mua pin, giá 10 triệu đồng

Sau 4 tháng phân phối, mẫu xe máy điện ICON e: đã được Honda Việt Nam bổ sung thêm lựa chọn mua kèm pin, bên cạnh hình thức thuê pin đã áp dụng trước đó với mức phí 350.000 đồng/tháng. Bộ pin của ICON e: được chốt giá 9.621.818 đồng/pin (VAT 8%) hoặc 9.800.000 đồng/pin (VAT 10%).

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, có giá chưa kèm pin dao động 26,9-27,3 triệu đồng tùy phiên bản (theo VAT 10%) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mức giá mua pin của Honda ICON e: chưa đủ hấp dẫn bởi khi sạc đầy, bộ pin này chỉ cho phép xe di chuyển tối đa 71km. Chính sách bảo hành cũng là yếu tố người dùng cần quan tâm, cụ thể là bảo hành 2 năm với khách hàng mua xe mới kèm pin.

Với những khách hàng đang sử dụng Honda ICON e:, Honda sẽ triển khai chính sách bán lại pin đang cho thuê, áp dụng từ ngày 15/9. Giá bán pin đang thuê sẽ được tính dựa trên chi phí thuê đã thanh toán và thời gian sử dụng thực tế, nhưng bộ pin này chỉ được bảo hành nếu dung lượng còn trên 80%.

Thời hạn bảo hành những bộ pin đang cho thuê bằng 2 năm trừ đi số tháng đã sử dụng. Còn nếu có nhu cầu mua thêm pin lẻ để sử dụng hoặc thay thế, hãng chỉ áp dụng chính sách bảo hành 1 năm.

Bộ pin của Honda ICON e: được đặt ở sàn xe và có thể tháo rời để sạc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chính sách bảo hành của Honda với pin của ICON e: chưa mạnh bằng nhiều hãng xe khác trên thị trường. Lấy ví dụ như VinFast, hãng xe Việt vừa gia tăng chính sách bảo hành pin xe máy điện (loại LFP) lên tới 8 năm, xe bảo hành 6 năm và đều không giới hạn số km sử dụng.

Honda không phải hãng xe đầu tiên cung cấp thêm tùy chọn mua kèm pin bên cạnh hình thức cho thuê hàng tháng. VinFast từng làm điều tương tự trong giai đoạn đầu phân phối các dòng xe máy và ô tô thuần điện, với mục tiêu hạ giá bán, gia tăng khả năng tiếp cận với người dùng.

Sau này, hãng xe Việt dần loại bỏ hình thức cho thuê pin hàng tháng. Một phần do ngày càng nhiều người dùng có nhu cầu mua đứt pin, một phần vì VinFast gia tăng tỷ lệ nội địa hóa giúp hạ giá thành sản xuất, từ đó đưa ra được mức giá kèm pin hấp dẫn hơn.

Honda ICON e: được trang bị hệ thống đèn LED, phanh kết hợp CBS, màn hình kỹ thuật số LCD và cốp có dung tích lên tới 26 lít (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Như vậy khi mua Honda ICON e: kèm pin, người dùng phải chi trả tối thiểu 36,7 triệu đồng (VAT 10%). Mức giá này có phần cao so với các mẫu xe máy điện cùng cỡ trên thị trường, đặc biệt khi ICON e: là sản phẩm hướng tới học sinh, sinh viên, không yêu cầu bằng lái để sử dụng (tốc độ tối đa 49km/h).