Người dùng kiện Honda vì động cơ không bền như quảng cáo

Honda từ lâu đã nổi tiếng với việc sản xuất những động cơ bền bỉ, nhưng một vụ kiện mới tại Mỹ cho thấy một số mẫu động cơ 4 xi-lanh 1.5L và 2.0L gần đây của hãng có thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Theo đơn kiện, những động cơ này khó chịu đựng được tỷ số nén và mức nhiệt cao, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt, hỏng gioăng mặt máy (gioăng quy lát) và một số vấn đề khác có thể sửa chữa tốn kém.

Một vụ kiện tập thể cáo buộc gioăng mặt máy dễ bị hỏng (Ảnh: Honda).

Một trong những cáo buộc trọng tâm là gioăng mặt máy trên các động cơ này dễ bị nứt. Khi điều đó xảy ra, dung dịch làm mát có thể tích tụ trong các rãnh của nắp xi-lanh. Theo hồ sơ khởi kiện, việc thiếu dung dịch làm mát có thể khiến động cơ quá nhiệt, bó, hoặc trong một số trường hợp nghiêm trọng, có thể bốc cháy.

Chủ xe cũng có thể thấy khói trắng phát ra từ ống xả, dấu hiệu cho thấy dung dịch làm mát đang rò rỉ vào buồng đốt và bị đốt cháy.

Một vấn đề khác được nêu ra là việc dung dịch làm mát trộn lẫn với dầu động cơ có thể gây ăn mòn các chi tiết bên trong. Nguyên đơn cáo buộc Honda đã từ chối sửa chữa hoặc thay thế các động cơ i-VTEC bị ảnh hưởng, ngay cả khi xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành.

Theo đơn kiện tập thể, loại động cơ trang bị trên các mẫu xe nêu trong đơn thường được kỳ vọng vận hành ổn định ít nhất 200.000 dặm (khoảng 320.000km). Tuy nhiên, ở đây tuổi thọ bị rút ngắn đáng kể.

Có 5 mẫu xe xuất hiện trong đơn kiện, gồm: Honda Accord 2018-2022, Honda Civic 2016-2022, Honda CR-V 2017-2022, Acura RDX 2021-2022 và Acura TLX 2019-2022.

Có 6 nguyên đơn tham gia vụ kiện, trong đó, 5 người từng sở hữu xe Accord đời 2018 hoặc 2019, và một người sở hữu xe Honda CR-V Touring 2018.

Nguyên đơn kiện Honda vi phạm bảo hành, hưởng lợi bất chính và vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài việc yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn, họ còn đòi bồi thường thiệt hại, chi phí và án phí.

Đây không phải lần đầu tiên động cơ i-VTEC 1.5L của Honda vướng vào một vụ kiện tập thể tại Mỹ. Cuối năm 2024, một vụ kiện tại California cho rằng các động cơ này bị lỗi hàn không kín và trục trặc hệ thống làm mát, có thể dẫn đến việc dung dịch làm mát rò rỉ vào động cơ, làm nhiễm bẩn dầu, gây quá nhiệt và mất công suất.