Đại học Kinh tế Quốc dân công bố chi tiết giờ đón tân sinh viên

Theo đó, từ 8h sáng ngày 25/8, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ mở cổng thông tin nhập học để đón tân sinh viên khoá 67. Quy trình nhập học diễn ra hoàn toàn trực tuyến, kéo dài đến 17h ngày 31/8.

Sinh viên có nhu cầu nội trú cần đăng ký ký túc xá trực tuyến trong 3 ngày 25-27/8. Thời gian nhận phòng bắt đầu từ ngày 1/9.

Chương trình chào đón tân sinh viên K67 tập trung vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết. Cụ thể, từ ngày 26/8 đến 13/9, sinh viên sẽ tham gia các hoạt động kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào, tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin và khai thác tài nguyên thư viện, năng lực số…

Sự kiện tư vấn tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025 (Ảnh: NEU).

Đồng thời, các khoa/viện đào tạo cũng sẽ tổ chức các buổi họp lớp và định hướng nghề nghiệp, trong khi Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên sẽ phụ trách tuần sinh hoạt công dân.

Các hoạt động khám sức khỏe và cấp phát thẻ sinh viên chính thức dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10.

Lễ khai giảng và học chính khóa chính thức của năm học mới sẽ bắt đầu vào lúc 8h ngày 15/9.

Năm 2025, số thí sinh đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân tăng 25%. Trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn sau 17h chiều nay, 20/8.