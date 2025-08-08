Toyota sẽ dùng linh kiện Trung Quốc cho xe lắp ráp tại Thái Lan

Toyota đang hướng tới mục tiêu giảm chi phí sản xuất xe điện ở Đông Nam Á thông qua việc sử dụng phụ tùng Trung Quốc (Ảnh: Toyota).

Theo trang tin 36Kr, Toyota sẽ bắt đầu sử dụng phụ tùng Trung Quốc cho cơ sở sản xuất của hãng tại Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc các linh kiện Trung Quốc sẽ được sử dụng trong các mẫu ô tô điện mà hãng xe Nhật Bản dự kiến sản xuất tại khu vực này từ năm 2028.

36Kr dẫn nhiều nguồn tin cho biết Toyota đã chính thức bắt đầu mua linh kiện từ các doanh nghiệp Trung Quốc tại Thái Lan.

Cụ thể, công ty Trung Quốc chuyên sản xuất vật liệu nội thất ô tô - Wuhu Yuefei New Sound-Absorbing Materials - đã thành lập liên doanh với Summit Group vào tháng 1 năm nay để xây dựng một nhà máy tại Thái Lan cung cấp linh kiện cho Toyota trong tương lai.

36Kr cho biết, đây là lần đầu tiên một hãng xe lớn của Nhật Bản thúc đẩy sự tham gia của một doanh nghiệp sản xuất linh kiện Trung Quốc vào thị trường Thái Lan.

Toyota cũng đang kêu gọi các nhà sản xuất linh kiện Nhật Bản sử dụng sản phẩm từ các công ty Trung Quốc, chẳng hạn như khuôn mẫu do Zhejiang Kaihua Mould sản xuất và vật liệu nhựa của Kingfa Science & Technology, theo báo cáo. Mục tiêu của Toyota là sử dụng các linh kiện Trung Quốc có giá thành cạnh tranh hơn, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Nhật giảm chi phí.

Trang 36Kr đã dẫn lời một lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp linh kiện lớn thuộc Toyota cho biết mục tiêu của họ tại Đông Nam Á là phát triển các mẫu xe điện với chi phí thấp hơn, bằng cách tận dụng tối đa linh kiện từ các nhà sản xuất Trung Quốc, chẳng hạn như mẫu bZ3X.

“So với các doanh nghiệp có vốn Nhật, chi phí của các nhà sản xuất linh kiện Trung Quốc thấp hơn 20-30%”, người đứng đầu một nhà sản xuất linh kiện tại Thái Lan chia sẻ với trang 36Kr, đồng thời lưu ý rằng một số công ty Nhật có thể sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc rút khỏi thị trường.

Bộ phận quan hệ công chúng của Toyota chưa bình luận gì về các thông tin trên.

Trích dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu MarkLines, 36Kr cho biết, tính đến ngày 1/8, có khoảng 2.770 nhà sản xuất linh kiện Nhật Bản hoạt động tại Thái Lan, chiếm 50% tổng số doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực này trên toàn cầu. Trong khi đó, có 2.090 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Trung Quốc và 1.630 doanh nghiệp có mặt tại thị trường Bắc Mỹ.

Mặc dù các hãng xe Nhật Bản từng chiếm thị phần lớn tại các quốc gia như Indonesia và Thái Lan, sự gia nhập của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vào thị trường Đông Nam Á cũng đã kéo theo dòng chảy của linh kiện ô tô có thuế suất thấp vào khu vực này thông qua hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc bắt đầu sản xuất tại Thái Lan, theo 36Kr.