Cuộc đua "nước rút" phân khúc SUV cỡ C, có xe ưu đãi cả trăm triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn "nước rút" cuối năm với những diễn biến đầy kịch tính ở phân khúc SUV hạng C. Cuộc đua năm nay chứng kiến nỗ lực "dọn kho" các xe đời cũ với mức giảm kỷ lục, bên kia là động thái điều chỉnh giá hay ưu đãi trước bạ, gây sức ép lên toàn phân khúc.

Subaru Forester giảm giá tới 280 triệu đồng

So với đời mới, Subaru Forester sản xuất năm 2024 với kiểu dáng cũ, trang bị và sức mạnh động cơ kém hấp dẫn hơn (Ảnh: Đại lý Subaru).

Sự xuất hiện của Forester thế hệ mới nhập Nhật với giá bán tăng vọt đã vô tình khiến những chiếc xe đời cũ (VIN 2024) trở thành lựa chọn kinh tế hơn vào lúc này. Hãng và đại lý vẫn duy trì chính sách giảm giá từ 140-280 triệu đồng cho các xe phiên bản cũ, nhập Thái còn tồn kho.

Mức giá sau ưu đãi (khoảng 829-919 triệu đồng) của Subaru Forester được xem là khá “hời” so với thế hệ mới nhất. Tuy nhiên nếu so với các mẫu xe lắp ráp trong nước hay các dòng xe Hàn Quốc và Trung Quốc khác thì Forester đời cũ vẫn chưa thực sự tạo được lợi thế cạnh tranh về giá.

Jaecoo J7 được ưu đãi 90 triệu đồng

Jaecoo J7 là một trong những mẫu xe "khơi mào" xu hướng hybrid cắm sạc giá phổ thông tại Việt Nam (Ảnh: O&J).

Với chính sách hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, người mua Jaecoo J7 Flagship (thuần xăng) trong dịp này có thể tiết kiệm được 70 triệu, so với giá niêm yết 739 triệu đồng. Chính sách tương tự với J7 PHEV Flagship được quy đổi thành 90 triệu, đồng thời bản hybrid cắm sạc này còn có thêm bộ quà tặng 25 triệu đồng.

Jaecoo J7 gia nhập thị trường nước ta từ đầu năm nay, được Omoda & Jaecoo Việt Nam định vị cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C. Xe tạo khác biệt so với đối thủ khi sở hữu kiểu dáng vuông vức, nhiều công nghệ và có phiên bản PHEV giá dễ tiếp cận (niêm yết 879 triệu đồng). Trước đó các dòng hybrid cắm sạc tại Việt Nam thường có giá trên 1 tỷ đồng.

Mazda CX-5 có giá dưới 700 triệu đồng

Tính đến tháng 10, Mazda CX-5 dẫn đầu doanh số nhóm SUV cỡ C tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Mazda).

Nhà sản xuất tung ưu đãi tới 40 triệu cho Mazda CX-5 phiên bản Deluxe. Trong khi đó, một số đại lý có thể giảm thêm 10 triệu đồng, đưa giá thực tế của mẫu xe này về mức dưới 700 triệu đồng. CX-5 đang phân phối tại Việt Nam có tổng cộng 7 phiên bản và cũng được giảm giá khoảng 30-50 triệu đồng.

Là sản phẩm bán chạy bậc nhất phân khúc SUV cỡ C, việc Mazda CX-5 được ưu đãi dịp cuối năm cho thấy những áp lực nhất định của thị trường. Tính đến tháng 10, sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản này tiêu thụ được 12.900 xe.

Honda CR-V: bản giảm giá, bản lại “kèm lạc”

Honda CR-V e:HEV RS bản hiện hành được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sẽ chuyển sang lắp ráp từ 2026 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong số các mẫu xe của Honda thì CR-V đang có mức giảm lớn nhất, lên đến 80 triệu đồng ở bản L và G. Giá bán thực tế của xe tương ứng của hai phiên bản này lần lượt là 949 triệu và 1,019 tỷ đồng.

Trong khi đó, CR-V bản e:HEV RS với động cơ hybrid lại xảy ra tình trạng “bia kèm lạc” tại một số đại lý. Lý do là dòng xe này sẽ chuyển sang lắp ráp ở Việt Nam, thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như hiện nay. Lượng hàng tồn ít, cộng thêm tâm lý thích xe nhập khẩu, khiến khách mua CR-V e:HEV RS có thể phải mua kèm gói phụ kiện trị giá 30-50 triệu đồng.