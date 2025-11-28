iPhone Air thất bại khiến nhiều nhà sản xuất từ bỏ điện thoại siêu mỏng

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9, iPhone Air đã không nhận được sự quan tâm của người dùng toàn cầu. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng Apple đã buộc phải cắt giảm sản lượng và thu hẹp quy mô sản xuất đối với mẫu máy này do doanh số quá thấp.

Nhà máy Foxconn được cho là đã ngừng toàn bộ dây chuyền sản xuất đối với iPhone Air. Trong khi đó, các báo cáo cho biết một đối tác cung ứng khác là Luxshare cũng đã ngừng sản xuất thiết bị vào cuối tháng 10.

Theo MacRumors, doanh số đáng thất vọng của iPhone Air đã khiến cho hàng loạt hãng di động Trung Quốc hủy bỏ hoặc đóng băng các dự án liên quan đến điện thoại siêu mỏng.

Xiaomi được cho là đã lên kế hoạch sản xuất một "mẫu Air đích thực" để cạnh tranh với sản phẩm của Apple. Trong khi đó, vivo cũng dự kiến tạo ra một chiếc điện thoại dòng S với thiết kế siêu mỏng.

Tuy nhiên đến nay, cả hai công ty đều đã dừng các dự án liên quan.

iPhone Air được đánh giá là nỗ lực lớn của Apple trong việc cố gắng tạo ra một chiếc điện thoại với thiết kế mới mẻ. Tuy vậy, để đạt được độ mỏng 5,6mm, thiết bị đã phải đánh đổi hàng loạt trải nghiệm sử dụng liên quan đến pin, camera.

Chưa dừng lại ở đó, giá bán thiết bị cũng bị xem là quá cao. Mức giá khởi điểm 999 USD chỉ thấp hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro. Trong khi đó, iPhone 17 Pro lại sở hữu hệ thống camera ba ống kính và thời lượng pin tốt hơn nhiều.

Tương tự iPhone Air, Galaxy S25 Edge cũng không đạt được nhiều thành công (Ảnh: CTV).

Theo The Information, phản ứng tiêu cực từ người dùng đã khiến Apple phải trì hoãn việc ra mắt iPhone Air 2. Công ty còn phải làm nhiều điều để cải thiện dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với mẫu điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge. Samsung cũng được cho là đã hủy bỏ kế hoạch sản xuất Galaxy S26 Edge và ngừng sản xuất Galaxy S25 Edge do doanh số bán hàng kém.

Tại thị trường Việt Nam, cả iPhone Air và Samsung Galaxy S25 Edge đều không được người dùng ưa chuộng. Thậm chí, các đại lý đã nhanh chóng điều chỉnh giá bán thiết bị chỉ sau một khoảng thời gian ngắn lên kệ.