Cục CSGT đề xuất người dân chỉ cần sử dụng giấy phép lái xe điện tử

Sáng 28/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đây là một trong số những quy định mới được Cục CSGT tham mưu Bộ Công an qua dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin Chính phủ, Bộ Công an và Cục CSGT.

CSGT tổ chức sát hạch cấp GPLX cho người dân ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, trong dự thảo có một số điểm mới mà Cục CSGT đề xuất theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, giảm số lượng giấy tờ phải nộp và mở rộng việc sử dụng dữ liệu điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử

Cục CSGT cho biết, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và bảo đảm khả năng tra cứu khi cần thiết.

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ chỉ kiểm tra giấy phép lái xe điện tử. Trường hợp người dân có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Cục CSGT cũng đề xuất bỏ quy định "đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe", nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp đổi. Ngoài ra, thông tin kê khai trong đơn đã được tự động thay thế bằng dữ liệu điện tử (trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các hệ cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông).

CSGT kiểm tra thông tin cá nhân, GPLX của người dân trên môi trường điện tử (Ảnh: Trần Thanh).

Cảnh sát cho biết, người dân có thể sử dụng ảnh tự chụp hoặc ảnh từ dữ liệu căn cước công dân khi làm thủ tục cấp đổi GPLX, đồng thời công dân có định danh mức độ 2 (trên VNeID, VNeTraffic hoặc các ứng dụng khác của Bộ Công an) có thể thực hiện đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trên môi trường trực tuyến.

Nhà chức trách cho biết trước một tháng khi giấy phép lái xe hết hạn, ứng dụng sẽ thông báo cho chủ tài khoản biết để họ đi khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe điện tử sẽ được cập nhật trên hệ thống và đến thời điểm hết hạn GPLX, hệ thống sẽ tự động cấp đổi, gia hạn mới.

Cục CSGT cũng cho biết, dự thảo giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe như: Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 4,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày; giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày.

Ngoài ra sau 2 tiếng khi kết thúc kỳ thi sát hạch, người dự thi đạt yêu cầu sẽ có mã số giấy phép lái xe.

Tăng số lượng bài sát hạch thực hành ô tô trên đường

Cục CSGT cho biết, qua thực tiễn trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục nhận thấy cần phải bổ sung cả phần kỹ năng lái xe, điều khiển xe và nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện. Do đó, trong sát hạch lái xe xe, học viên cần tập trung nâng cao kỹ năng lái xe, nhận biết các quy tắc giao thông, xử lý tình huống cơ bản để phòng tránh tai nạn.

Nhà chức trách cho hay, với việc nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục thực hiện thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xử lý vi phạm, xử lý tai nạn giao thông và các biện pháp khác.

Sát hạch lái ô tô được điều chỉnh theo hướng bỏ phần thi mô phỏng, tăng số lượng bài sát hạch thực hành trên đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cụ thể, tại dự thảo Thông tư mới sẽ có một số thay đổi như sau:

Sát hạch lái ô tô được điều chỉnh theo hướng bỏ phần thi mô phỏng, tăng số lượng bài sát hạch thực hành trên đường; đồng thời quy định thời gian sát hạch thực hành là 15 phút để bảo đảm thống nhất trong tổ chức.

Theo Cục CSGT, các lỗi vi phạm an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn sẽ bị đình chỉ sát hạch nhằm nâng cao yêu cầu về an toàn.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đề xuất bổ sung bài hình tổng hợp trong sát hạch mô tô, nhằm đánh giá đầy đủ hơn kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống giao thông của thí sinh.

Bổ sung thêm các lỗi bị đình chỉ sát hạch, theo Cục CSGT đây là các lỗi liên quan đến kỹ năng lái xe an toàn và có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông.