Nhờ trẻ chưa đến 10 tuổi đánh xe ra khỏi lối đi, một phụ nữ bị bắt

Một sự việc kỳ lạ gần đây đã xảy ra ở thành phố San Antonio, bang Texas, khi camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc sedan đã lùi rất nhanh ra đường trong khi có thể nghe thấy tiếng la hét rõ ràng ở phía sau. Sau đó, chiếc xe quay 180 độ trong khi cửa trước bật mở tung. Video ở góc khác cho thấy chiếc ô tô này đâm vào một xe bán tải màu trắng đang đỗ trên đường.

Nhờ đứa trẻ chưa đến 10 tuổi đánh xe khỏi vướng lối đi, một phụ nữ bị bắt (Video: News 4 San Antonio).

Theo đài truyền hình News 4 San Antonio, người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Sự việc khiến em nhỏ rách một vết ở trên trán và trầy xước một bên chân.

Theo đài NBC, Ladeja Pickett, 25 tuổi, đang trang trí Giáng sinh ở sân và nhờ đứa trẻ (không phải con cô) di chuyển chiếc ô tô khỏi lối đi.

Cảnh sát cho biết đứa trẻ đã làm theo chỉ dẫn và bị văng ra khỏi xe trước khi xảy ra tai nạn. Cô Pickett được cho là đã bị bắt, nhưng không có thông tin gì về các cáo buộc cụ thể.

Mặc dù vậy, không khó để hình dung ra các cáo buộc, bởi việc để trẻ nhỏ lái xe là vô cùng liều lĩnh. Bang Texas có chương trình cấp bằng lái xe theo giai đoạn, cho phép người từ 15 tuổi lấy bằng học lái và thực hành lái xe với người lớn. Sau đó, khi đủ 16 tuổi và đáp ứng một số yêu cầu nhất định có thể nộp đơn xin cấp bằng lái tạm thời.