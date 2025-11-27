Độ bền pin hybrid của xe Toyota

Để chiến lược trung hòa carbon diễn ra hiệu quả và đảm bảo sự tiện dụng cho khách hàng, Toyota có những công nghệ lõi áp dụng trên tất cả các dòng xe hybrid. Một trong số đó là nền tảng pin tối ưu độ bền, thích ứng với nhiều điều kiện khí hậu trên khắp thế giới.

Mối lo được loại bỏ

Trên các dòng xe hybrid như Altis, Camry, Yaris Cross, Corolla Cross…, pin là một trong những chi tiết quan trọng, chiếm chi phí lớn khiến giá xe thường cao hơn xe thuần động cơ đốt trong.

Tâm lý e ngại, đặc biệt về độ bền bởi chi phí thay thế, sửa chữa pin tốn hàng chục triệu đồng, luôn là một trong những rào cản với người dùng. Tuy nhiên, Toyota đã và đang cho thấy khả năng xóa bỏ những định kiến về độ ổn định của pin xe hybrid.

Theo Toyota, pin xe HEV có tuổi thọ tương đương tuổi thọ xe (Ảnh: Toyota Việt Nam).

“Tôi thuộc nhóm những người mua Corolla Cross đầu tiên. Hơn 5 năm sử dụng, tôi chưa thấy bất kỳ hư hỏng nào với pin, bảo dưỡng cứ theo nhà sản xuất mà làm”, anh Phan Văn Hùng (Hà Nội), chia sẻ.

Theo anh Hùng, trước khi mua xe, anh đã tìm hiểu về công nghệ hybrid (HEV) của Toyota. Như nhiều khách hàng khác, anh cũng lo rằng pin xe HEV nếu hư hỏng thì chi phí thay thế là không rẻ. Nhưng tự mình sử dụng, kiểm chứng sau hơn 60.000km, sự an tâm của anh về độ bền pin mới càng tăng lên.

Pin Ni-MH lắp trên Innova Cross, Alphard, pin Lithium-ion trên Corolla Altis, Camry, Yaris Cross, Corolla Cross có dung lượng 4-6,5 Ah. Mỗi bộ pin cấu thành từ hàng chục đến hàng trăm cell pin, tạo thành một mô đun với kích thước nhỏ gọn, chống chịu nhiệt, va đập cao. Tuổi đời pin trên những sản phẩm này khoảng 15-20 năm, tức ngang ngửa vòng đời của một chiếc ô tô.

Toyota sở hữu dải sản phẩm HEV đa dạng hàng đầu thị trường (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Gần 5 năm đưa công nghệ HEV vào Việt Nam, đến nay hãng ghi nhận chưa sản phẩm nào của Toyota gặp vấn đề về pin. Đây là yếu tố then chốt khiến niềm tin của khách hàng vào các dòng xe kết hợp hai hệ truyền động xăng, điện ngày càng lớn.

Hoặc như tại Mỹ, thị trường xe hybrid lớn nhất của Toyota, hầu hết hệ truyền động hybrid của hãng Nhật đều hoạt động tốt sau 10 năm hoặc sau 130.000-160.000km, theo Carbuzz. Nhiều chủ xe Toyota hybrid cho biết không ghi nhận sự cố nào về pin sau 15 năm, lăn bánh lên đến hơn 230.000km.

Ở Việt Nam, hãng còn gia tăng sự an tâm cho khách hàng bằng chính sách bảo hành thuộc hàng cao nhất thị trường, lên đến 7 năm hoặc 150.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tăng tốc xe hybrid hướng đến tương lai xanh

Nhờ độ bền pin và hiệu quả ở khía cạnh vận hành, tiết kiệm nhiên liệu, xe HEV của Toyota ngày càng được đón nhận tại Việt Nam. Hãng Nhật là thương hiệu tiên phong và hiện dẫn đầu thị trường về thị phần xe hybrid nói chung với mức gần 58%.

Tính đến tháng 10/2025, doanh số xe Toyota HEV đạt 6.476 xe tại thị trường Việt Nam, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng bán này tiếp tục củng cố vị thế thị phần của Toyota trong phân khúc xe lai tại Việt Nam. Nếu không tính các mẫu hybrid nhẹ (MHEV) với can thiệp của động cơ điện ở mức độ nhỏ, không thể hoạt động độc lập, thị phần xe HEV của Toyota còn lớn hơn.

Trong danh sách top 5 mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường, Toyota có đến 3 đại diện là Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV và Camry HEV. Trong đó, Innova Cross là cái tên nổi bật nhất dẫn đầu bảng xếp hạng khi bán gần 2.400 xe.

Các sự kiện lái thử xe HEV nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách hàng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Với lợi thế dải sản phẩm đa dạng, Toyota tổ chức nhiều hoạt động trưng bày dành riêng cho xe HEV. Sự kiện “Triệu chuyển động xanh” tại Hà Nội hồi cuối tháng 9 hay sự kiện trưng bày, lái thử xe HEV tại Hà Nội và TPHCM trong tháng 11 là những hoạt động ấn tượng giúp các dòng xe xanh của hãng tiếp cận hàng nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.

Anh Ngọc Toàn (Hà Nội) cho biết, trong xu hướng xe xanh đang dần phổ biến, anh đang cân nhắc xe HEV thay vì xe thuần điện bởi lo ngại yếu tố trạm sạc chưa nhiều, nhất là khi đi xa.

“Tôi thấy xe HEV phù hợp với nhu cầu của bản thân ở hiện tại, không cần sạc, lại tiết kiệm nhiên liệu”, anh Toàn nói.

Việc tận dụng lợi thế của cả động cơ đốt trong và động cơ điện cho phép xe HEV tiếp cận được đa dạng nhóm khách hàng.

Khi hạ tầng trạm sạc còn nhiều hạn chế, công nghệ hybrid tự sạc có thể xem là giải pháp cắt giảm khí thải phù hợp ở nhiều thị trường. Bởi so với xe dùng động cơ đốt trong cùng dung tích, xe HEV của Toyota giảm tiêu hao nhiên liệu đến 55%, tùy điều kiện lái xe.

Xe HEV còn nhiều triển vọng phát triển tại Việt Nam (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Với xu hướng xe hybrid đang tăng trưởng tích cực tại Việt Nam, Toyota cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh dải sản phẩm này.

Trong động thái mới nhất, hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe HEV đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD tại Phú Thọ. Những sản phẩm HEV lắp ráp đầu tiên của hãng sẽ ra mắt thị trường trong tương lai.