Bước tiến mới từ điện quang can thiệp chữa đau thần kinh dai dẳng

Tọa đàm: "Đau mạn tính: Vì sao cơn đau kéo dài dai dẳng và ngày càng khó dứt?"

Không giống như các dạng đau do tổn thương cơ, xương hay khớp, đau do nguyên nhân thần kinh mạn tính (đau mạn tính) không để lại vết thương hữu hình nhưng lại bào mòn sức khỏe thể chất, khiến người bệnh mệt mỏi, mất ngủ và suy giảm tinh thần nghiêm trọng.

Tọa đàm bắt đầu lúc 9h ngày 28/11 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, nhiều người vẫn không biết rằng y học hiện đại, đặc biệt là các kỹ thuật điện quang can thiệp, đang mở ra những hướng điều trị hiệu quả và an toàn.

Nhằm giúp độc giả hiểu đúng về bản chất của đau mãn tính và tiếp cận kịp thời với các phương pháp điều trị mới, Báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Đau do nguyên nhân thần kinh dai dẳng: Bước tiến mới từ điện quang can thiệp”.

Chương trình có sự tham gia của TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh và điều trị các bệnh lý đau phức tạp.

TS.BS Trịnh Tú Tâm là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh và điều trị các bệnh lý đau phức tạp.(Ảnh: Mạnh Quân).

Đau mạn tính dai dẳng hàng tháng trời

Theo các bác sĩ, đau mạn tính hình thành khi dây thần kinh bị tổn thương, viêm hoặc chèn ép, khiến các tín hiệu đau truyền liên tục hoặc sai lệch về não. Tình trạng này kéo dài làm hệ thần kinh hình thành “ký ức đau”, từ đó phản ứng mạnh trước cả những kích thích rất nhỏ.

Cơn đau do nguyên nhân thần kinh mạn tính khiến người bệnh mệt mỏi, mất ngủ và suy giảm tinh thần nghiêm trọng (Ảnh: website Bệnh viện Hồng Ngọc).

Nhiều bệnh nhân mô tả họ chỉ cần chạm nhẹ vào vùng da cũng cảm thấy đau buốt, hoặc cơn đau xuất hiện dù không có bất kỳ tác động nào. Chính đặc điểm này khiến đau mạn tính khó đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường và dễ dai dẳng hơn so với các dạng đau khác.

Nguồn gốc cơn đau cũng rất đa dạng. Một số người bị đau do thoát vị đĩa đệm hoặc hẹp ống sống gây chèn ép rễ thần kinh; người khác lại khởi phát đau sau zona, sau phẫu thuật, hoặc do các bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường.

Có trường hợp đau kéo dài nhiều tháng sau chấn thương hoặc can thiệp nha khoa, như đau dây thần kinh số V sau nhổ răng. Khi không được điều trị đúng thời điểm, cơn đau không chỉ làm giảm khả năng vận động, mà còn gây mất ngủ triền miên, lo âu, trầm cảm và suy giảm đáng kể chất lượng sống.

Việc chẩn đoán chính xác đóng vai trò vô cùng quan trọng. TS.BS Trịnh Tú Tâm cho biết các bác sĩ phải kết hợp khai thác triệu chứng, thăm khám cảm giác thần kinh và sử dụng MRI, CT, điện cơ hoặc siêu âm thần kinh để xác định đúng vị trí tổn thương. Nếu không tìm được nguồn gốc cơn đau, người bệnh rất dễ rơi vào tình trạng dùng thuốc kéo dài mà không có tiến triển.

Điện quang can thiệp: Hướng đi mới giúp kiểm soát đau hiệu quả

Buổi tọa đàm với chủ đề “Đau do nguyên nhân thần kinh dai dẳng: Bước tiến mới từ điện quang can thiệp” diễn ra vào 9h sáng 28/11 (Ảnh: Dân trí).

Buổi tọa đàm cũng dành thời lượng lớn để phân tích các phương pháp điều trị hiện nay. Dù thuốc vẫn là lựa chọn đầu tay, nhưng dùng thuốc kéo dài thường gây lờn thuốc, tác dụng phụ và không giải quyết triệt để được nguồn gốc cơn đau.

Các biện pháp hỗ trợ như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng hoặc liệu pháp tâm lý có giá trị nhất định, song thường không đủ hiệu quả đối với những trường hợp đau nặng hoặc kéo dài.

Trong bối cảnh đó, điện quang can thiệp nổi lên như một bước tiến mới của y học hiện đại. Dưới hướng dẫn của siêu âm, CT hoặc hệ thống chụp mạch, bác sĩ có thể đưa thuốc chính xác vào vùng rễ thần kinh hoặc điểm gây đau, giúp giảm viêm, giảm phù nề và “ngắt” đường dẫn truyền đau.

Với nhiều bệnh nhân, chỉ sau một lần can thiệp, mức độ đau giảm rõ rệt, giúp họ quay lại sinh hoạt bình thường mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thuốc.

Trong phần giao lưu của tọa đàm, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời những thắc mắc thực tế từ độc giả. Những cơn đau phổ biến như đau dây thần kinh số V kéo dài nhiều tháng, đau dữ dội khi trở mình do xẹp lún đốt sống, hay đau sau zona kéo dài khiến tâm lý suy sụp... sẽ đều được TS.BS Trịnh Tú Tâm giải đáp trực tiếp, và đưa ra phương hướng giúp người bệnh có định hướng điều trị rõ ràng và phù hợp.

Buổi tọa đàm lần này không chỉ là dịp để công chúng hiểu rõ hơn về đau mạn tính, mà còn mở ra góc nhìn tích cực hơn về những tiến bộ y học đang hiện diện ngay trong nước. Với sự phát triển mạnh mẽ của các kỹ thuật can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh, người bệnh hoàn toàn có hy vọng thoát khỏi cơn đau kéo dài, cải thiện vận động và lấy lại chất lượng sống.

Chương trình sẽ bắt đầu vào 9h ngày 28/11 và phát trên các nền tảng của Báo Dân trí. Mời quý độc giả đón xem để cập nhật những thông tin khoa học chính xác, hữu ích cho quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe lâu dài.