Thanh niên đi xe máy phóng như "thần gió", đâm ngã người sang đường

Tình huống diễn ra vào ngày 26/11 trên đường Nguyễn Thái Học, phường Chu Văn An, Hải Phòng (Hải Dương cũ).

Hình ảnh do camera giám sát của nhà dân bên đường ghi lại cho thấy xe máy đã phóng nhanh qua giao lộ, trong khi người sang đường có vẻ thiếu quan sát, dẫn tới va chạm nghiêm trọng.

Hiện chưa có thông tin về tình trạng của người sang đường bị xe máy đâm ngã (Nguồn video: OFFB).

Khi tới giao lộ, người điều khiển các phương tiện nói chung cần giảm tốc độ và tập trung quan sát các hướng để phòng nguy cơ va chạm. Với người sang đường, cần chú ý quan sát cả hai chiều xe chạy, khi thấy đủ điều kiện an toàn mới cho xe sang đường và vẫn phải duy trì quan sát.

"Lỗi mà đa số mọi người khi sang đường mắc phải là khi bắt đầu sang đường thì toàn nhìn xe đang đi làn bên kia đường, mà không nhìn xe làn gần mình", tài khoản Thành Nguyễn nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Nguyễn Kỳ bổ sung: "Nhiều người có thói quen sang đường đi ngang, thay vì đi chéo dần sang, và chỉ nhìn một bên, thay vì quan sát kĩ cả hai bên".

Trong khi đó, tài khoản An An nhận xét: "Thanh niên đi xe máy hoàn toàn không có một chút động thái nào gọi là quan sát và giảm tốc độ cả. Phía trước là vạch kẻ cho người đi bộ mà phóng như vậy. May mà gặp xe lu chứ nếu là ô tô, nhất là ô tô tải thì hậu quả khó lường".

Tài khoản Minh Luân đồng tình: "Xe máy phóng quá nhanh, quá nguy hiểm. Vì thế bây giờ đi xe đạp, xe máy, thậm chí đi bộ cũng rất sợ; mình đi đúng mà gặp những xe phóng nhanh vượt ẩu như vậy thì oan gia".

"Nói chung giờ các bạn trẻ được bố mẹ cho sử dụng xe máy và xe điện sớm qua, trong khi chưa được trang bị tốt kỹ năng điều khiển xe và tham gia giao thông, cứ lên xe là phóng bạt mạng. Nhiều cháu không đội mũ bảo hiểm, hoặc có đội cũng chỉ mang tính đối phó, sử dụng mũ không đạt chuẩn, không cài dây hoặc có cài dây nhưng không chặt, va chạm nhẹ là mũ văng ra, không có ý nghĩa bảo vệ", tài khoản Đức Hoàng bình luận.